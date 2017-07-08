Роман Пилипчук: Спорим с Каррерой, но последнее слово всегда за ним

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Тренер «Спартака» дал интервью израильскому порталу «Walla!», приводим перевод самых интересных фрагментов с иврита.

Ассистент Массимо Карреры выступал в Израиле все 90-е годы. За три разных «Маккаби»: из Герцлии, Нетании, Петах-Тиквы. Это был классный форвард. В сезоне-95/96 он наколотил 15 мячей и стал четвертым бомбардиром чемпионата.

— Все началось в 91-м, незадолго до распада Советского Союза. Благодаря агенту получил возможность на полгода уехать в Израиль. До сих с ним близко дружим. «Маккаби» Герцлия играл во второй лиге, но в 93-м мы уверенно вышли в элиту с первого места. Классное было время, дружная команда. Вот недавно принимал друга по Герцлии в Москве.

— В Нетании и Петах-Тикве тоже было классно. А еще меня дважды звали в «Маккаби» из Хайфы. Помню, как ко мне домой приходил Андрей Баль, царствие ему небесное. Он был тогда в Хайфе помощником тренера, уговаривал меня перейти. И я в целом был не против, но в итоге что-то не срослось.

— В Израиле бывал после 90-х всего однажды — три года назад. Но за то время, что жил там, хорошо выучил иврит, и люди порой даже удивлялись, когда узнавали, что я не местный. До сих немного знаю язык. Когда был помощником Сергея Силкина в «Динамо», перед матчем с «Рубином» заговорил с Бибрасом Натхо. Тот был просто в шоке (смеется).

— Я заканчивал карьеру игрока в донецком «Металлурге», учиться на тренера начинал тоже на Украине. Но потом проходил курсы уже в России. И благодарен судьбе, что у меня были такие учителя, особенно Андрей Лексаков (директор Академии тренерского мастерства РФС. — Прим. «СЭ»). После учебы стал относиться к футболу как к науке. Проходил стажировки у разных специалистов. В том числе у Курбана Бердыева — он настоящий знаток тактики.

С 2008 года Пилипчук успел поработать главным тренером в кишиневской «Дачии», донецком «Олимпике», юрмальском «Спартаке», был помощником в «Шиннике», «Балтике», московском «Динамо», сборной Таджикистана. И вдруг прошлым летом возник вариант с красно-белыми… .

— В «Спартак» я попал благодаря Лексакову. Он рекомендовал меня руководству клуба, которое искало тренера-аналитика. Это было радостное событие, потому что не каждый день получаешь предложение от такого большого клуба. Прошел собеседование. Когда сообщили, что принят, был просто счастлив.

— Когда Дмитрий Аленичев покинул «Спартак» после поражения от кипрского АЕК, я остался в штабе Массимо Карреры. Благодарен ему за доверие. И за возможность внести свой небольшой вклад в долгожданную победу «Спартака». Надеюсь, эта сказка только начинается.

— Каковы мои функции в тренерском штабе? Я анализирую соперников. Мне это интересно. Главный тренер объясняет все игрокам, а моя задача — обеспечить главного необходимой информацией. Мы с Массимо очень много общаемся. Порой даже спорим. На английском, итальянском, русском — все вперемешку (смеется). Я многому у него научился. Надеюсь, что он тоже что-то у меня перенял. Но важно понимать, что последнее слово всегда за Каррерой.

Сегодня Пилипчуку 50 лет. В середине июня он продлил контракт со «Спартаком».

— Впереди Лига чемпионов. Большая честь представлять Россию в таком турнире. И это еще один вызов. Будет очень интересно сразиться с великими игроками и великими тренерами, окунуться в этот процесс.