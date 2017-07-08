Узбекский форвард «Бунёдкора» может продолжить карьеру в «Ростове»

По информации источника, 22-летний футболист перейдёт в «Ростов». Когда именно состоится трансфер, летом или зимой, станет известно после обсуждения деталей перехода игрока между двумя клубами.

Шомуродов начинал свою профессиональную карьеру в 2011 году в составе клуба «Машъал», а в 2015 году перешёл в «Бунёдкор». В активе форварда шесть голов в 18 матчах за сборную Узбекистана, в составе которой он дебютировал в 2015 году.