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8 июля 2017, 16:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Узбекский форвард «Бунёдкора» может продолжить карьеру в «Ростове»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Нападающий сборной Узбекистана и «Бунёдкора» Эльдор Шомуродов продолжит карьеру в российской Премьер-Лиге, сообщает Championat.Asia.

По информации источника, 22-летний футболист перейдёт в «Ростов». Когда именно состоится трансфер, летом или зимой, станет известно после обсуждения деталей перехода игрока между двумя клубами.

Шомуродов начинал свою профессиональную карьеру в 2011 году в составе клуба «Машъал», а в 2015 году перешёл в «Бунёдкор». В активе форварда шесть голов в 18 матчах за сборную Узбекистана, в составе которой он дебютировал в 2015 году.

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