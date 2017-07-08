ЦСКА определился со стартовым составом на матч с «Нафтой»
ЦСКА определился со стартовым составом на контрольный матч со словенской командой «Нафта».
Главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко в предстоящей игре решил сделать ставку на ближайший резерв.
ЦСКА: Овчинников, Алибеков, Чернов, Набабкин, Хосонов, Макаров, Кучаев, Гордюшенко, Миланов, Жамалетдинов, Оланаре.
Запасные: Помазун, Кырнац, Васин, Головин, Чалов, Фернендес, Витинью.
Начало — в 17:00 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter