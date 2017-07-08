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8 июля 2017, 16:53 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА определился со стартовым составом на матч с «Нафтой»

ЦСКА определился со стартовым составом на контрольный матч со словенской командой «Нафта».

Главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко в предстоящей игре решил сделать ставку на ближайший резерв.

ЦСКА: Овчинников, Алибеков, Чернов, Набабкин, Хосонов, Макаров, Кучаев, Гордюшенко, Миланов, Жамалетдинов, Оланаре.

Запасные: Помазун, Кырнац, Васин, Головин, Чалов, Фернендес, Витинью.

Начало — в 17:00 мск.

ЦСКА
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