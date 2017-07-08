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8 июля 2017, 16:22 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Даудов: На дебютном матче «Ахмата» болельщики увидят легенд мирового футбола

Президент «Ахмата» Магомед Даудов рассказал о праздничной программе, приуроченной к первому официальному матчу грозненского клуба после переименования.

В стартовом туре российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 «Ахмат» 16 июля на стадионе «Ахмат-Арена» примет «Амкар».

«На следующей неделе жителей республики и многочисленных гостей нашей столицы ждёт грандиозный праздник по случаю дебютного матча футбольного клуба «Ахмат» с командой «Амкар» в рамках чемпионата России. Историческая игра нашей любимой команды после переименования состоится 16 июля на стадионе «Ахмат-Арена». Этого события с нетерпением ждут все любители спорта, так как помимо матча болельщики смогут увидеть зрелищное пиротехническое шоу, легенд мирового футбола и услышать лучшие композиции звёзд шоу-бизнеса.

Сегодня я провёл заседание оргкомитета по подготовке и проведению данного мероприятия, заслушал информацию от ответственных лиц о результатах выполненной работы. Я отметил, что особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности и оформления стадиона. Кроме того, важное значение имеет и информационное сопровождение матча. Призвал членов оргкомитета со всей ответственностью подойти к возложенным обязанностям, — написал Даудов на своей странице в «Инстаграме».

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