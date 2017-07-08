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8 июля 2017, 15:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Милевский: Сам хотел уйти из «Тосно», привык играть на рояле, а не таскать его

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Новичок белорусского клуба «Динамо-Брест» Артём Милевский рассказал, почему покинул «Тосно».

Новичок белорусского клуба Динамо-Брест Артём <span class=error>Милевский</span> рассказал почему покинул <span class=error>Тосно</span>. Увеличить
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«Во-первых, хочу сказать хорошо, что всё так сложилось — всё быстро, чётко. Спасибо менеджеру, что быстро сработал, оперативно.

Во-вторых, я и сам хотел уйти из «Тосно», потому что никогда не таскал рояль, а привык играть на нём. Из того, что я видел, я понял, что на меня там не сильно рассчитывали, поэтому инициатива уйти из «Тосно» исходила от меня.

Я пришёл в «Динамо-Брест», меня здесь ждут, в меня верят. Тем более я буду играть на родине, где я вырос, поэтому хочу принести огромную пользу своему новому клубу, — цитирует Милевского «Телеканал Футбол 1/Футбол 2».

Тосно
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