Милевский: Сам хотел уйти из «Тосно», привык играть на рояле, а не таскать его

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«Во-первых, хочу сказать хорошо, что всё так сложилось — всё быстро, чётко. Спасибо менеджеру, что быстро сработал, оперативно.

Во-вторых, я и сам хотел уйти из «Тосно», потому что никогда не таскал рояль, а привык играть на нём. Из того, что я видел, я понял, что на меня там не сильно рассчитывали, поэтому инициатива уйти из «Тосно» исходила от меня.

Я пришёл в «Динамо-Брест», меня здесь ждут, в меня верят. Тем более я буду играть на родине, где я вырос, поэтому хочу принести огромную пользу своему новому клубу, — цитирует Милевского «Телеканал Футбол 1/Футбол 2».