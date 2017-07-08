Милевский: Сам хотел уйти из «Тосно», привык играть на рояле, а не таскать его
Новичок белорусского клуба «Динамо-Брест» Артём Милевский рассказал, почему покинул «Тосно».
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Видимо, что-то случилось...
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«Во-первых, хочу сказать хорошо, что всё так сложилось — всё быстро, чётко. Спасибо менеджеру, что быстро сработал, оперативно.
Я пришёл в «Динамо-Брест», меня здесь ждут, в меня верят. Тем более я буду играть на родине, где я вырос, поэтому хочу принести огромную пользу своему новому клубу, — цитирует Милевского «Телеканал Футбол 1/Футбол 2».
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