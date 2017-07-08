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8 июля 2017, 15:14 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ростов» со счётом 0:3 уступил австрийской команде «Блау-Вайс»

В контрольном матче на сборе в Австрии «Ростов» сегодня, 8 июля, встречался с местной командой «Блау-Вайс».

Подопечные Леонида Кучука потерпели поражение со счётом 0:2. Первый гол «Ростов» пропустил на 40-й минуте, а второй и третий на 79-й и 82-й.

Как сообщается в текстовой трансляции на официальном сайте «Ростова», на 73-й минуте Сергей Песьяков отразил пенальти.

«Ростов»: Песьяков, Рукас, Тананеев, Обивалин, Соболь, Сорокин (Вебер, 65), Эззатоллахи, Препелицэ (Кинтеро, 72), Сиденко, Григорьев (Ахмаев, 74), Эрнест.

«Блау-Вайс» — команда, выступающая во втором дивизионе чемпионата Австрии. В прошлом сезоне финишировала на седьмой строчке.

Сегодня, 8 июля, «Ростов» проведёт ещё один контрольный матч. Соперником станет датский «Брондбю». Начало встречи — в 19:30 мск.

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