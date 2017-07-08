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8 июля 2017, 14:23 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Немецкий специалист Вилли Кронхардт будет работать скаутом в «Локомотиве»

По информации «Чемпионата», 48-летний немецкий специалист Вилли Кронхардт будет работать скаутом в московском «Локомотиве».

Ожидается, что Кронхардт займётся поиском молодых талантливых футболистов.

Кронхардт родился в 1969 году в Казахстане, в Германии живёт с восьми лет. Играл в разных командах второй немецкой Бундеслиги и Региональной лиги. По окончании игровой карьеры приступил к тренерской работе, которой начал заниматься в «Айнтрахте» из Брауншвейга: вначале помощником главного тренера, затем — исполняющим обязанности. После этого работал во второй команде «Вольфсбурга», «Алемании» и других немецких клубах. Кронхардт трудился и за границей — в Судане, где его клуб «Аль-Меррейх» выиграл чемпионат и Кубок страны.

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