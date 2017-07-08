Роберто Манчини: Хабаровск? Такого сложного перелета еще не было

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— Позади — три недели подготовки. Как оцените два прошедших сбора?

— Я понимаю русский, — перебивает Манчини переводчика, обращаясь к журналистам на английском языке, и отвечает на итальянском. — Мы хорошо поработали, ребята молодцы. Единственное, что могли сыграть больше товарищеских матчей, но не получилось. В целом, проделанной работой очень доволен.

— Чувствуете ли, что футболисты постепенно начинают понимать ваши требования?

— Да, мы потихоньку улучшаем технику, становимся грамотнее в тактическом плане и повышаем качество игры. Думаю, что дальше будет еще лучше.

— Многие футболисты признавались, что давно не оказывались под такими нагрузками. Как считаете, все ли прошли тест на выживание от Роберто Манчини?

— Сборы — это всегда тяжело, это самая сложная часть тренировочного процесса. На сборах закладывается основа, благодаря которой футболисты смогут выступать на протяжении всего сезона.

— Только что объявили о трансфере Дриусси. Как оцените этот переход и стоит ли ждать других новичков?

— Мне кажется, это хорошее приобретение. При этом трансферное окно не закрыто, у нас есть еще много времени. Правда, конкретных имен пока назвать не могу.

— Придумали ли, как лететь в Хабаровск? И будет этот ли перелет самым длинным для вас?

— Да, мне кажется, это будет очень тяжело.

Цитата У нас все уже распланировано, известно, когда прилетим, когда улетим. Но настолько сложного перелета у нас, пожалуй, еще не было.

— Вырисовывается ли уже стартовый состав?

— У меня есть первоначальные идеи, но у нас еще десять дней в запасе, многое может поменяться. Окончательного решения я еще не принял. (Сергей ЦИММЕРМАН).