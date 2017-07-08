Манчини: Дриусси — хорошее приобретение для «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвёл итоги предсезонных тренировочных сборов и прокомментировал переход Себастьяна Дриусси.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Мы провели хорошую работу. Ребята молодцы. Могли сыграть больше товарищеских матчей, но не получилось. Но в целом, я очень доволен проделанной работой.
Мы понемногу улучшаемся, становимся лучше в тактическом плане и повышаем качество игры. Пока я всем доволен. Думаю, что будет ещё лучше.
Сборы — это всегда тяжело, потому что на них закладывается та основа, благодаря которой игроки смогут выступать на протяжении всего сезона. Сборы — всегда самая тяжёлая часть тренировочного процесса.
Мне кажется, Дриусси — это хорошее приобретение. Трансферное окно ещё не закрыто, у нас есть много времени, конкретных имён назвать я пока не могу, но время для этого ещё есть.
Перелёт в Хабаровск? Да, это будет очень тяжело, но у нас всё распланировано. Определился ли со стартовым составом? У меня есть
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