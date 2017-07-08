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8 июля 2017, 14:08 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Манчини: Дриусси — хорошее приобретение для «Зенита»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвёл итоги предсезонных тренировочных сборов и прокомментировал переход Себастьяна Дриусси.

Главный тренер Зенита <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Манчини</span> подвёл итоги предсезонных тренировочных сборов и прокомментировал переход Себастьяна Дриусси. Увеличить
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«Мы провели хорошую работу. Ребята молодцы. Могли сыграть больше товарищеских матчей, но не получилось. Но в целом, я очень доволен проделанной работой.

Мы понемногу улучшаемся, становимся лучше в тактическом плане и повышаем качество игры. Пока я всем доволен. Думаю, что будет ещё лучше.

Сборы — это всегда тяжело, потому что на них закладывается та основа, благодаря которой игроки смогут выступать на протяжении всего сезона. Сборы — всегда самая тяжёлая часть тренировочного процесса.

Мне кажется, Дриусси — это хорошее приобретение. Трансферное окно ещё не закрыто, у нас есть много времени, конкретных имён назвать я пока не могу, но время для этого ещё есть.

Перелёт в Хабаровск? Да, это будет очень тяжело, но у нас всё распланировано. Определился ли со стартовым составом? У меня есть какие-то первоначальные идеи, но у нас есть ещё 10 дней и всё может поменяться, окончательного решения ещё не принял, — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

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