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«Мы провели хорошую работу. Ребята молодцы. Могли сыграть больше товарищеских матчей, но не получилось. Но в целом, я очень доволен проделанной работой.

Мы понемногу улучшаемся, становимся лучше в тактическом плане и повышаем качество игры. Пока я всем доволен. Думаю, что будет ещё лучше.

Сборы — это всегда тяжело, потому что на них закладывается та основа, благодаря которой игроки смогут выступать на протяжении всего сезона. Сборы — всегда самая тяжёлая часть тренировочного процесса.

Мне кажется, Дриусси — это хорошее приобретение. Трансферное окно ещё не закрыто, у нас есть много времени, конкретных имён назвать я пока не могу, но время для этого ещё есть.