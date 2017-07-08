Как это работает. Пресс-атташе РФПЛ

«Чемпионат» продолжает публикации в рубрике «Как это работает» о профессиях в российском футболе. В этом выпуске мы рассказываем, как устроена работа пресс-атташе клубов, с какими сложностями они сталкиваются при работе с футболистами, журналистами и болельщиками.

Как стать пресс-атташе?

В основном на работу в пресс-службе приходят из спортивной журналистики. Никаких специальных учебных заведений или курсов а-ля «Стань пресс-атташе за два часа» не существует. Как правило, руководство клуба замечает журналиста, который давно и лояльно пишет о команде, а лучше всего и болеет за неё. Бывают и совпадения, как у Ивана Бодылевского, который занимался видеоконтентом в «Рубине». Он понравился Курбану Бердыеву и теперь работает пресс-атташе в «Ростове». Чтобы получить эту работу в футбольном клубе, кандидат прежде всего должен иметь гуманитарное образование, понимать профессию и знать российский футбол.

Алексей Сорокин, пресс-атташе «Оренбурга»:

— Я работаю в «Оренбурге» очень давно. У меня был магазин спортивной атрибутики, меня пригласили поработать в клубе. Начал, когда команда была ещё во втором дивизионе в зоне «Урал-Поволжье», помню ещё те времена, когда мы заняли 17-е место. Потом было три серебра. Затем выход в первый дивизион и в Премьер-Лигу.

Пресс-атташе легенды

Самым первым пресс-атташе в советском спорте считается Леонид Трахтенберг. Ещё в 1988 году он стал работать со сборной СССР по хоккею. А в 1994 году он стал пресс-атташе сборной России по футболу и московского «Спартака» по приглашению Олега Романцева. Вместе со «Спартаком» Трахтенберг был первопроходцем в РФПЛ.

Ещё одна легенда профессии — Сергей Аксёнов, который сейчас работает директором по информационной политике и связям с общественностью в ЦСКА. Он трудился в «Красной Звезде» и симпатизировал «армейскому» клубу. Так он попал в ЦСКА. Вместе с командой он прошёл огонь и воду и стал свидетелем как знаменитой беспроигрышной серии ЦСКА под руководством Долматова, так и победы «армейцев» в Кубке УЕФА. Стоит отметить, что Сергей Аксёнов является полковником российской армии.

За что отвечает пресс-атташе?

Уйма всего. Главная задача — создание позитивного имиджа клуба. Пресс-служба ведёт сайт клуба, все его социальные сети, создаёт предматчевые программки, аккредитует журналистов на матчи, находится в постоянном контакте с ведущими СМИ, организует и согласовывает интервью с футболистами и тренерским штабом, проводит послематчевые пресс-конференции. При этом руководство постоянно требует, чтобы в прессе о команде писали позитивно, а это очень трудно сделать. Приходится быть максимально изобретательным и дипломатичным, чтобы получать нужный результат.

Евгений Овсянников, пресс-атташе «Арсенала»:

— Кроме привычных для пресс-атташе обязанностей, я занимаюсь организацией встреч с болельщиками. За видео у нас отвечает специальный человек, но и ему нужно помогать. Самое главное в нашей работе — подходить к ней с творчеством и всегда придумывать что-то новое и интересное для болельщиков.

Сколько человек входит в пресс-службу?

Тут всё зависит от статуса и бюджета клуба. У наших ведущих клубов примерный список сотрудников выглядит так:



— пресс-атташе;

— его помощник;

— модератор сайта;

— ответственный за социальные сети (часто тот же человек, что и отвечает за сайт);

— фотограф;

— видеоотдел клубного телевидения (несколько человек);

— пишущий репортёр.

Сколько длится рабочий день пресс-атташе?

Если вы привыкли работать в офисе с 9 до 18 с часовым перерывом на обед, а выходные — это ваши неприкосновенные дни, то работа пресс-атташе вам точно не подходит. Сотрудник пресс-службы почти везде следует с командой, поэтому их графики часто совпадают. Но работа не прекращается и тогда, когда футболисты отдыхают. Любой пресс-атташе клуба РФПЛ скажет, что во время сезона работать приходится по шесть или семь дней в неделю, а выходные — большая редкость. При этом, если ты решил отдохнуть, это не значит, что тебе можно выключить свой телефон, ведь произойти может что угодно, и придётся экстренно включаться в работу. Отпуск есть, в зимнюю и летнюю паузу, когда команда отдыхает.

Как пресс-атташе работает в день матча?

В день матча рабочий день начинается с утреннего совещания, где обязательно присутствие пресс-атташе. Затем он делает обход по стадиону, чтобы проверить, всё ли готово для журналистов. Нужно проверить много мелочей, чтобы во время матча всё работало так, как положено. Во время матча пресс-атташе, как правило, находится возле тренерской скамейки или смотрит игру с трибуны. После матча он должен провести пресс-конференции главных тренеров команд, проконтролировать флэш-интервью игроков и проследить, чтобы они пообщались с прессой в микст-зоне. Затем необходимо загрузить информацию на ресурсы клуба — сайт и социальные сети. Если игра заканчивается в восемь вечера, то освободиться получится только к полуночи.

Иван Бодылевский, пресс-атташе «Ростова»:

— Самыми сложными для работы являются еврокубковые матчи. Они поздно начинаются, а после того как ты отработал, УЕФА устраивает «дебриф». На них мы обсуждаем, как прошёл матч, какие были недочёты, а что наоборот получилось хорошо. После еврокубковых матчей работа иногда заканчивалась в три или даже в четыре утра. Учитывая, что с самого утра ты на ногах, это довольно тяжело.

О чём футболисты просят пресс-атташе?

Футболисты — народ особенный, поэтому и просьбы у них бывают самые разные. Когда игрок только переходит в команду, ему нужно время, чтобы освоиться. Новый город, новый клуб, новые партнёры и очень мало знакомых. И часто первым помощником становится именно пресс-атташе. Просьбы бывают самыми разными — «посоветуй ресторан, забери из аэропорта, перегони машину, устрой детей в садик».

Никита Медведевских, пресс-атташе «Урала»:

— У нас был игрок Мохамед Конате из Кот-д’Ивуара. Он мне как-то ночью написал сообщение на английском, что ему очень плохо, и ему нужна пилюля. Я расспросил у него симптомы, посоветовался с женой, и она дала мне таблетку. Наш доктор сказал, что это правильный выбор. Я добежал до дома Конате, отдал таблетку — а он очень плохо выглядел. Я тогда волновался, что он на следующий день не сможет мастер-класс детишкам показать. Но всё обошлось, пилюля ему помогла.

Как проходит общение с главным тренером?

В команде нет важнее человека, чем главный тренер. Он тут закон и порядок. Пресс-атташе обязательно должен наладить тесный контакт и общение с наставником. У каждого специалиста свой взгляд на то, как футболисты должны взаимодействовать с прессой, и кому он сам готов давать интервью. Если про тренера говорят, что он должен быть психологом, чтобы найти к каждому игроку подход, то пресс-атташе должен быть психологом, чтобы найти подход к главному тренеру. Мудрый руководитель пресс-службы всегда знает, когда можно подходить к наставнику, а когда лучше промолчать, о каких вопросах стоит говорить, а какие лучше упустить. Пресс-атташе — это опора наставника, на которого он всегда может положиться.

Зачем следить за прессой?

За все статьи, новости и видео, которые появляются в прессе о клубе, отвечает пресс-атташе. Он должен следить за всеми публикациями, исправлять ошибки и стараться сделать так, чтобы публикации носили положительный характер. Понятно, что когда команда проигрывает 10 матчей подряд, очень сложно намекать журналистам, что писать лучше о хорошем. Хотя некоторые руководители клубов ждут, что так оно и будет. Если появляется негативная статья, то босс клуба почти сразу звонит пресс-атташе с приказом разобраться. Но его вины в выходе таких статей нет, и влиять на издания он практически не может. Некоторые угрожают тем, что футболисты не будут общаться с данным СМИ. Но в целом задача пресс-атташе — имея минимальные возможности, добиться максимальной лояльности от прессы к клубу.

Как провести пресс-конференцию?

После матча главные тренеры команд дают обязательные пресс-конференции для журналистов. С наставником команды к представителям прессы выходит и пресс-атташе, который должен управлять беседой. Он может подсказать главному тренеру какую-то информацию, показывает, кому из журналистов задавать следующий вопрос, и сходу решает форс-мажорные ситуации. Хотя порой это бывает и непросто. Например, многие помнят, как в апреле 2014 года на главного тренера «Спартака» Дмитрия Гунько накинулся с обвинениями и очень негативными высказываниями эксперт Александр Бубнов. И поставить его в рамки оказалось очень непросто.

Сколько звонят пресс-атташе?

Мобильный телефон — одно из самых великих изобретений человека, но его так не любят пресс-атташе всех клубов мира. Когда появляется новая информация о клубе, то журналисты всех спортивных изданий разом начинают звонить пресс-атташе с одним и тем же вопросом. Представьте, что вам утром позвонили 20 человек и задали одинаковый вопрос. Потом через два часа всё повторилось заново, только вопрос поменялся, затем ещё через полчаса — и новый вопрос. И так каждый день.

Звонки начинаются с раннего утра и до позднего вечера. Вам могут позвонить из Англии и начать расспрашивать про иностранного футболиста, попросить срочно прислать свежие фотографии стадиона для статьи или помочь достать номер агронома, чтобы узнать о состоянии газона. Справится с таким потоком информации очень непросто, но пресс-атташе должен уметь это делать. Кроме журналистов постоянно звонит руководство клуба с новыми задачами. Ну и болельщики — куда без них? Телефон должен работать 24 часа в сутки, а пресс-атташе — всегда готов ответить на важный или не очень звонок.

Иван Бодылевский, пресс-атташе «Ростова»:

«Когда в Ростов приезжал “Манчестер Юнайтед”, мне каждую минуту кто-то звонил. Всё было очень активно и очень насыщенно. Мы старались максимально ярко осветить этот матч и делали много акций. Из-за этого телефон просто разрывался. Я попробовал на утро посчитать, сколько было звонков, дошёл до 200 и бросил это дело».

Евгений Овсянников, пресс-атташе «Арсенала»:

«У меня чуть меньше 1000 контактов в телефоне, но они все актуальные. Звонят очень часто, по разным поводам. Перед матчами со “Спартаком” всегда очень много звонков. Помню, в марте 2015 года у нас были проблемы с полем, и играть тогда с ЦСКА пришлось в Москве на малой арене “Локомотива”. Тогда мой телефон просто разрывался на части. Не было минуты, чтобы мне не позвонили и не спросили про состояние поля. Тогда даже нефутбольные издания заинтересовались этой темой».

О чём просят болельщики?

«Нужны билеты», «достань футболку», «когда начнётся матч», «где купить шарф» — с этими и сотнями других вопросов болельщики не стесняются звонить пресс-атташе, который должен всем вежливо отвечать. Перед каждым матчем звонят болельщики и просят помочь со своей проблемой. Понятно, что на всех рук не хватит, но большинству стараются помогать по мере возможностей.

Иван Бодылевский, пресс-атташе «Ростова»:

«Я всегда отвечаю болельщикам, если у них адекватные просьбы. Один раз мне написали: “дай пять тысяч, чтобы купить машину”. Ну что на это можно ответить? А когда обращаются с просьбой что-то передать игрокам, или узнать — всегда помогаю. Билеты просят постоянно. Иногда помогаю преданным болельщикам, которые не могут вовремя купить билет».

Легко ли пресс-атташе договариваться с игроками об интервью?

Зависит от игроков. Рассказывает пресс-атташе «Динамо» Константин Алексеев: «Один из ведущих глянцевых спортивных журналов попросил об интервью с Александром Кокориным. Он согласился. Журнал снял на два часа дорогую студию поближе к “Динамо”, где жил Саша, пригласил фотографа, стилиста, визажиста, привезли одежду — всё как надо. Часа за три до начала набираю Кокорина, чтобы обсудить последние детали — где припарковаться, куда идти. Без ответа. Идёт время — Кокорина нет. Часа за полтора до начала продюсер начинает нервничать — у него 10 человек всё готовят, обложка журнала “зависла”. За час до начала Александр телефон не берёт, нервничать уже начал я. Только за полчаса до начала звонит Кокорин, говорит, что заснул днем, плохо себя чувствует и не может приехать. Слава богу, что это был уже повзрослевший Кокорин. Я ему объяснил, что очень много сил на всё затрачено. Он понял и приехал вовремя, благо жил недалеко. Чувствовал себя Саша, правда, не важно, но отработал как надо. А на заре карьеры в подобной ситуации, думаю, он мог бы и не перезвонить.



Образец по работе с прессой — Кевин Кураньи. Он был просто великолепен. Плюс у него есть специальный человек в Германии, который ему помогал в этом. Сам футболист очень ко всему ответственно подходил, после самого неприятного поражения был готов взять удар прессы на себя. Мне кажется, что это европейский менталитет. Футболисты в Европе понимают, что для их имиджа это очень важно, что это дополнительная реклама, а болельщики должны что-то знать о своих кумирах. У россиян такое, к сожалению, проявляется не всегда. При этом хотелось бы, чтобы уважение было взаимным — не только со стороны футболистов к прессе, но и со стороны журналистов, которые порой в критике переходят границы, настраивая против себя игроков. Из “молчунов” могу вспомнить Игоря Денисова, который не очень любит общаться со СМИ. За всё время в “Динамо” дал всего пару интервью клубному телевидению».

Как работают в небольших клубах?

Не у каждого клуба есть возможность содержать целый медиа-отдел. Как правило, в командах ФНЛ и ПФЛ этим занимается один человек, который отвечает за всё. Он и пресс-атташе, и видеооператор, и фотограф, и верстальщик, и программист, и журналист, и диктор, если надо. Пусть масштаб не большой, но отставать от «старших братьев» не хочется. В некоторых клубах РФПЛ в штате пресс-службы может быть всего два или три человека.

Алексей Сорокин, пресс-атташе «Оренбурга»:

— Всю систему работы мне приходилось создавать с нуля. Я сам создавал электронную почту для клуба ещё в то время, когда у него просто не было сайта в 2006 году. Программки перед матчем тогда делали сами болельщики, их можно назвать «любительскими». Поначалу приходилось всё делать самому. Вопросами билетов, коммерции, афиш, атрибутики и рекламы на стадионе занимался я. Через пять лет мне стал помогать сотрудник по работе с болельщиками, и стало попроще.

Сколько зарабатывает пресс-атташе?