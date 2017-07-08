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8 июля 2017, 13:33 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Спартак»: защитить титул

Начинаем представление команд РФПЛ-2017/18. Первый материал — о действующем чемпионе России.

Начинаем представление команд <span class=error>РФПЛ</span>-2017/18. Первый материал — о действующем чемпионе России. Увеличить
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ТРЕНЕР
Массимо КАРРЕРА.

Больше он не новичок, от которого непонятно что ждать. Это главное изменение по сравнению с прошлым сезоном.

С одной стороны теперь есть ценный опыт, с другой — пропадает эффект новизны, так важный для футболистов. Но судя по предсезонке с этим проблем у Карреры нет — он по-прежнему знает, как управлять людьми и что им говорить.

Кроме того, итальянец укрепил свой штаб, провел несколько кадровых перестановок, чтобы работать было комфортнее. Полномочий у него теперь больше. Вместе с тем, выше и спрос.

ТРАНСФЕРЫ.

К 8 июля «Спартак» приобрел только одного человека — сербского правого защитника Марко Петковича.

Покинул команду арендованный у «Лацио» защитник Маурисиу. Несколько своих воспитанников красно-белые отдали в аренду в другие клубы. Это Кутин, Зуев и Мелкадзе. Закончили карьеру в «Спартаке» Макеев и Песьяков — оба теперь защищают цвета «Ростова».

ИЗМЕНЕНИЯ.

Болельщики ждут новичков с нетерпением, но пока что вокруг возможных покупок — только информация в СМИ. Наиболее достоверны данные об интересе к нападающему «Краснодара» и сборной России Федору Смолову. Правда, «быки» хотят за форварда 30 миллионов евро, а «Спартак» такие деньги платить не станет.

По поводу остальных покупок следует говорить не об именах, а о позициях. Очевидно, что красно-белым нужен универсальный хавбек, способный заменить Зобнина, а также сильный центральный защитник.

СОСТАВ.

В целом «Спартак» сохранил команду, которая стала чемпионом. Да, после травмы Зобнина просела одна позиция в середине поля, но это отразилось не столько на потенциале команды, сколько на возможностях Карреры маневрировать.

Базовым вариантом для красно-белых видится схема 4−4−2 с двумя мощными и техничными нападающими — Зе Луишем и Луизом Адриану. Центр поля закроют Фернанду и Глушаков, вингер Промес будет атаковать то справа, то слева. Попов сыграет на противоположном фланге и будет в большей степени смещаться к центру, освобождая место для флангового защитника. Есть шансы стать важным футболистом у Марко Петковича, который здорово подключается к атакам.

КАЛЕНДАРЬ.

18.07.2017 Динамо (г)
23.07.2017 Урал (г)
31.07.2017 Краснодар (д)
06.08.2017 Зенит (г)
09.08.2017 Арсенал (д)
12.08.2017 ЦСКА (г)
19.08.2017 Локомотив (д)
27.08.2017 СКА-Хабаровск (г).

ПРОГНОЗ.

1−3 место.

«Спартак» реально будет бороться за защиту титула, нет предпосылок для регресса. Но есть две проблема.

Первая — должны прибавить основные соперники — «Зенит» (здорово обновленный) и ЦСКА (первый полноценный сезон с Гончаренко).

Вторая — Лига чемпионов. Если красно-белые не укрепятся, игра на несколько фронтов может отнять кучу сил и эмоций. А эмоции — как раз то, в чем «Спартак» был явно сильнее конкурентов в минувшем сезоне.

Спартак М
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