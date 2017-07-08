«Спартак»: защитить титул
Начинаем представление команд РФПЛ-2017/18. Первый материал — о действующем чемпионе России.
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ТРЕНЕР
Массимо КАРРЕРА.
Больше он не новичок, от которого непонятно что ждать. Это главное изменение по сравнению с прошлым сезоном.
С одной стороны теперь есть ценный опыт, с другой — пропадает эффект новизны, так важный для футболистов. Но судя по предсезонке с этим проблем у Карреры нет — он
Кроме того, итальянец укрепил свой штаб, провел несколько кадровых перестановок, чтобы работать было комфортнее. Полномочий у него теперь больше. Вместе с тем, выше и спрос.
ТРАНСФЕРЫ.
К 8 июля «Спартак» приобрел только одного человека — сербского правого защитника Марко Петковича.
Покинул команду арендованный у «Лацио» защитник Маурисиу. Несколько своих воспитанников
ИЗМЕНЕНИЯ.
Болельщики ждут новичков с нетерпением, но пока что вокруг возможных покупок — только информация в СМИ. Наиболее достоверны данные об интересе к нападающему «Краснодара» и сборной России Федору Смолову. Правда, «быки» хотят за форварда 30 миллионов евро, а «Спартак» такие деньги платить не станет.
По поводу остальных покупок следует говорить не об именах, а о позициях. Очевидно, что
СОСТАВ.
В целом «Спартак» сохранил команду, которая стала чемпионом. Да, после травмы Зобнина просела одна позиция в середине поля, но это отразилось не столько на потенциале команды, сколько на возможностях Карреры маневрировать.
Базовым вариантом для
КАЛЕНДАРЬ.
18.07.2017 Динамо (г)
ПРОГНОЗ.
1−3 место.
«Спартак» реально будет бороться за защиту титула, нет предпосылок для регресса. Но есть две проблема.
Первая — должны прибавить основные соперники — «Зенит» (здорово обновленный) и ЦСКА (первый полноценный сезон с Гончаренко).
Вторая — Лига чемпионов. Если
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