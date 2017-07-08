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8 июля 2017, 13:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» заинтересован в переходе форварда сборной Камеруна Муканджо

Обновлено: 14:08
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Форвард сборной Камеруна и «Лорьяна» Бенжамен Муканджо может продолжить карьеру в России.

Форвард сборной Камеруна и <span class=error>Лорьяна</span> <span class=error>Бенжамен</span> Муканджо может продолжить карьеру в России. Увеличить
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Заинтересованность в трансфере футболиста выражает «Спартак», утверждает Le10 Sport.

Также интерес к Муканджо проявляет «Бирмингем Сити» из Чемпионшипа, но камерунец не хочет играть в Англии. Важную роль для футболиста может сыграть тот факт, что «Спартак» обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов-2017/18.

В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 28-летний Муканджо забил 13 голов в 25 матчах, но «Лорьян» вылетел в Лигу 2 по итогам сезона. Контракт форварда с французским клубом рассчитан еще на один год.

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