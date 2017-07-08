«Спартак» заинтересован в переходе форварда сборной Камеруна Муканджо

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Заинтересованность в трансфере футболиста выражает «Спартак», утверждает Le10 Sport.

Также интерес к Муканджо проявляет «Бирмингем Сити» из Чемпионшипа, но камерунец не хочет играть в Англии. Важную роль для футболиста может сыграть тот факт, что «Спартак» обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов-2017/18.

В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 28-летний Муканджо забил 13 голов в 25 матчах, но «Лорьян» вылетел в Лигу 2 по итогам сезона. Контракт форварда с французским клубом рассчитан еще на один год.