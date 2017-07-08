«СКА-Хабаровск» выиграл у «Смены» из Комсомольска-на-Амуре в контрольном матче
«СКА-Хабаровск» выиграл у «Смены» из
Комсомольска-на-Амуре в контрольном матче.
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в дебюте второго тайма забил Виталий Федотов.
«СКА-Хабаровск» (стартовый состав): Довбня, Эдиев, Димидко, Гришко, Черевко, Никифоров, Казанков, Корян, Лескано, Дедечко, Калинский.
По итогам минувшего розыгрыша ПФЛ «Смена» заняла четвертое место в зоне «Восток» среди шести команд, набрав 25 очков в 20 матчах.
Контрольный матч.
«СКА-Хабаровск» — «Смена» — 1:0.
Гол: Федотов, 48 (1:0).
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