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8 июля 2017, 12:09 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Зенит» объявил о переходе футболиста Дриусси из «Ривер Плейта»

Обновлено: 12:45
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Нападающий аргентинского клуба «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси подписал контракт с российским «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургской команды.

<em>МОСКВА 8 июля. /ТАСС/. </em>Нападающий аргентинского клуба <span class=error>Ривер</span> <span class=error>Плейт</span> Себастьян Дриусси подписал контракт с российским Зенитом. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> <nobr>санкт-петербургской</nobr> команды. Увеличить
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Соглашение с 21-летним форвардом рассчитано на четыре года.

Дриусси провел за «Ривер Плейт» 67 игр, в которых отметился 21 голом. Он выиграл с командой чемпионат страны и Кубок Либертадорес.

В нынешнее межсезонье в санкт-петербургский клуб также перешли четыре игрока «Ростова» — Дмитрий Полоз, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа и Денис Терентьев, а также Леандро Паредес («Рома»), Далер Кузяев («Ахмат»).

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