«Зенит» объявил о переходе футболиста Дриусси из «Ривер Плейта»

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Соглашение с 21-летним форвардом рассчитано на четыре года.

Дриусси провел за «Ривер Плейт» 67 игр, в которых отметился 21 голом. Он выиграл с командой чемпионат страны и Кубок Либертадорес.