«Зенит» объявил о переходе футболиста Дриусси из «Ривер Плейта»
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Нападающий аргентинского клуба «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси подписал контракт с российским «Зенитом». Об этом сообщает
пресс-служба санкт-петербургской команды.
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Соглашение с 21-летним форвардом рассчитано на четыре года.
Дриусси провел за «Ривер Плейт» 67 игр, в которых отметился 21 голом. Он выиграл с командой чемпионат страны и Кубок Либертадорес.
В нынешнее межсезонье в
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