Если завтра лимит: как выглядели бы клубы РФПЛ при лимите «10+15» уже сейчас
«Советский спорт» моделирует: какие решения пришлось бы принимать клубным менеджерам.
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Let me hear you say Yeah. Будто сам Виталий Мутко спрашивает на своем коронном языке. Да, Виталий Леонтиевич, мы говорим «да» изменению лимита. Здоровая конкуренция, сильные легионеры, постепенное выравнивание завышенных зарплат. Но как готовы клубы к переменам прямо сейчас? «Советский спорт» проанализировал нынешние составы команд РФПЛ, смоделировав введение лимита «10+15» в сезоне-17/18. Учитывая, как в нашем футболе иногда принимаются решения, подготовиться к резким изменениям не будет лишним.
«СПАРТАК».
10+10.
В составе чемпиона баланс и гармония. К 10 имеющимся россиянам свободно добавляются подрастающие и подросшие, такие, как Давыдов, Тимофеев, Леонтьев, фигурирующие в составе «Спартака-2». 10 легионеров не выглядят проблемой. Аренды, продажи неотъемлемая часть футбольного бизнеса, так что расставание неизбежно. Учитывая количественное ограничение, серьезным риском обернется заявка слабого иностранца. Отсюда — точечная селекция, то, на что и ориентируются боссы «Спартака». Самое то!
Вывод:
ЦСКА.
5+16.
С уходом Зорана Тошича армейцы освободили еще одну вакансию в легионерской обойме. Из 16 россиян в составе Жамалетдинов, Макаров, Чернов. За год подготовки к изменению лимита определиться с их положением в клубе будет просто. А там и возрастные счетчики Березуцких и Игнашевича заставят думать активнее. Маневры на любой вкус!
Вывод: готовы на 100%.
«ЗЕНИТ».
12+21.
Знает
Вывод: устраивать распродажу!
«КРАСНОДАР».
12+13.
На одного российского игрока больше, чем иностранцев. Пока. Если Смолов
Вывод: придется расстаться как минимум с двумя легионерами.
«АХМАТ».
6+11.
Актуальный состав «Ахмата» и при нынешнем формате лимита не позволит выпустить более 6 легионеров. Но в целом 17 игроков на сезон это мало. Поэтому покупки очевидно будут, и не одна. Смена формата никак не скажется на грозненском клубе. Ведь вряд ли задача состоит в приобретении исключительно иностранцев.
Вывод: «Ахмат» готов к любым изменениям.
«РОСТОВ».
6+7.
То есть даже на 3 замены не набирается. Не верите? Зайдите на официальный сайт. Покупок не будет — будет новая «Томь» с молодежью в обойме.
Вместо вывода — вопрос: что происходит с клубом?
«УФА».
7+18.
Идеально. Башкирский бюджет скромен, но баланс легионеры/русские позволяет варьировать состав в любую сторону. Один минус. С новыми приобретениями уйти
Вывод: «Уфа» готова.
«ЛОКОМОТИВ».
9+15.
4 вратаря с российским паспортом и 2 нападающих — Ари и 19-летний Артем Галаджан. Который в прошлом сезоне сыграл всего 4 матча. Смущает только это.
Вывод: паспортный баланс в порядке, позиционный — пока не очень.
«РУБИН».
10+13.
Если тактика укрепления будет похожа на прошлогоднюю, то казанцам не избежать распродажи. Чем чревато? Заниженными ценами на легионеров, потерянными деньгами и низким качеством новых покупок.
Вывод: готовы!
Соотношение «легионер/россиянин» у остальных клубов:
«АМКАР» (10+14), «УРАЛ» (8+19), «АНЖИ» (6+22), «АРСЕНАЛ» (5+17), «ДИНАМО» (5+19), «ТОСНО» (7+18), «СКА-ХАБАРОВСК» (3+12).
Составы приведены, с учетом информации на официальных сайтах клубов на
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