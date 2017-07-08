Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30323106/
8 июля 2017, 16:01 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Семин: У Коряна есть перспективы для развития в «Локомотиве»

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий Аршак Корян имеет определенные перспективы, чтобы активно развиваться в футбольном клубе «Локомотив». Такое мнение ТАСС высказал главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Главный тренер железнодорожников хочет чтобы форвард продолжил выступление в клубе. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее источник в клубе рассказал ТАСС, что «Локомотив» согласовал условия двухлетнего контракта с Коряном.

«Вопросом подписания контракта с Коряном в клубе занимаются, в ближайшее время будет ясность. Я хотел бы, чтобы он остался у нас. Это молодое поколение, свой воспитанник, у которого есть определенные перспективы», — сказал Семин.

Корян является воспитанником «Локомотива» и выступал за железнодорожников в сезоне-2013/14. В начале 2015 года футболист не стал продлевать контракт с московским клубом и перешел в голландский «Витесс». Этим летом 22-летний нападающий провел первый сбор в Австрии вместе с «Локомотивом».

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
8 июля

Светлана Кузнецова вышла в 1/8 финала Уимблдона

Лямин и Красильников вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу

"Зенит" объявил о переходе футболиста Дриусси из "Ривер Плейта"