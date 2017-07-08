Семин: У Коряна есть перспективы для развития в «Локомотиве»

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Ранее источник в клубе рассказал ТАСС, что «Локомотив» согласовал условия двухлетнего контракта с Коряном.

«Вопросом подписания контракта с Коряном в клубе занимаются, в ближайшее время будет ясность. Я хотел бы, чтобы он остался у нас. Это молодое поколение, свой воспитанник, у которого есть определенные перспективы», — сказал Семин.

Корян является воспитанником «Локомотива» и выступал за железнодорожников в сезоне-2013/14. В начале 2015 года футболист не стал продлевать контракт с московским клубом и перешел в голландский «Витесс». Этим летом 22-летний нападающий провел первый сбор в Австрии вместе с «Локомотивом».