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8 июля 2017, 10:35 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболиста «Локомотива» Джефферсона Фарфана обокрали в Дюссельдорфе

МОСКВА, 8 июл — Р-Спорт. Полузащитника московского футбольного клуба «Локомотив» Джефферсона Фарфана обокрали в Дюссельдорфе, сообщает elcomercio.pe.

Перуанец в выходной день после сбора «Локомотива» в Австрии отправился в торговый центр за покупками. Он оставил свой автомобиль на стоянке, а когда вернулся, обнаружил, что заднее стекло машины разбито, а его вещи пропали.

«С помощью улыбки лучше всего решать неприятности. Я получил трудный опыт несколько дней назад, но для меня это уже в прошлом», — написал футболист в своем Instagram.

В минувшем сезоне Фарфан провел за «Локомотив» 8 матчей, забив 1 гол.

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