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8 июля 2017, 9:49 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Локомотив» ведет переговоры о переходе полузащитника донецкого «Шахтера» Арабидзе

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 8 июл — Р-Спорт. Московский футбольный клуб «Локомотив» ведет переговоры о переходе 19-летнего полузащитника донецкого «Шахтера» Гиорги Арабидзе, заявил генеральный директор «горняков» Сергей Палкин.

<em>МОСКВА 8 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Московский футбольный клуб Локомотив ведет переговоры о переходе 19-летнего полузащитника донецкого Шахтера <span class=error>Гиорги</span> <span class=error>Арабидзе</span> заявил генеральный директор горняков Сергей <span class=error>Палкин</span>. Увеличить
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В минувшем сезоне хавбек, который является игроком второй команды «горняков», сыграл за основной состав 1 матч в чемпионате Украины.

«Мы ведем переговоры, но не знаю, чем они закончатся. Пока они, честно говоря, вялотекущие», — сказал Палкин, которого цитирует официальный сайт «Шахтера».

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