ФК «Локомотив» ведет переговоры о переходе полузащитника донецкого «Шахтера» Арабидзе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В минувшем сезоне хавбек, который является игроком второй команды «горняков», сыграл за основной состав 1 матч в чемпионате Украины.

«Мы ведем переговоры, но не знаю, чем они закончатся. Пока они, честно говоря, вялотекущие», — сказал Палкин, которого цитирует официальный сайт «Шахтера».