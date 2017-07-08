ФК «Локомотив» ведет переговоры о переходе полузащитника донецкого «Шахтера» Арабидзе
МОСКВА, 8 июл —
Р-Спорт. Московский футбольный клуб «Локомотив» ведет переговоры о переходе 19-летнего полузащитника донецкого «Шахтера» Гиорги Арабидзе, заявил генеральный директор «горняков» Сергей Палкин.
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В минувшем сезоне хавбек, который является игроком второй команды «горняков», сыграл за основной состав 1 матч в чемпионате Украины.
«Мы ведем переговоры, но не знаю, чем они закончатся. Пока они, честно говоря, вялотекущие», — сказал Палкин, которого цитирует официальный сайт «Шахтера».
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