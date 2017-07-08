Хабаровский стадион признали пригодным для матчей Премьер-лиги
Игра «СКА-Хабаровск» — «Зенит» пройдет в краевой столице.
Стадион имени Ленина футбольного клуба «СКА-Хабаровск» прошел сертификацию Российского футбольного союза. Гости из Москвы присвоили домашней арене клуба статус стадиона «первой категории с замечаниями», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».
В РФС официально объявили, что стадион пригоден для игр чемпионата России. Теперь проведению матча «СКА-Хабаровск» с петербургским «Зенитом», который назначен на 16 июля, ничто не помешает.
Ранее комиссия РФПЛ нашла на хабаровском поле недочеты. В конце июня газон укладывали заново.
Напомним, в прошедшем сезоне «СКА-Хабаровск» занял четвертое место в таблице ФНЛ и через стыковые встречи впервые в истории вышел в
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