Хабаровский стадион признали пригодным для матчей Премьер-лиги

Стадион имени Ленина футбольного клуба «СКА-Хабаровск» прошел сертификацию Российского футбольного союза. Гости из Москвы присвоили домашней арене клуба статус стадиона «первой категории с замечаниями», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

В РФС официально объявили, что стадион пригоден для игр чемпионата России. Теперь проведению матча «СКА-Хабаровск» с петербургским «Зенитом», который назначен на 16 июля, ничто не помешает.

Ранее комиссия РФПЛ нашла на хабаровском поле недочеты. В конце июня газон укладывали заново.