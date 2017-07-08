Константин Сарсания: Любой ценой Смолова в «Зените» не будет

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НА КАЖДОГО НОВИЧКА СОСТАВЛЯЕТСЯ БИЗНЕС-ПЛАН

— На пост спортивного директора клуба вас назначили 27 мая. Какие задачи ставились на летнее трансферное окно?

— Сформировать команду, которая может стать чемпионом страны, и решать серьезные задачи в еврокубках.

— Что это означает применительно к комплектованию?

— Приглашение самых классных из имеющихся на рынке россиян и сильных иностранцев. Игроков брали, исходя из позиций, которые необходимо усилить и видения главного тренера.

— Каковы бизнес-задачи?

— Мы не рассматриваем новичков, исходя только из спортивной составляющей. Футболисты должны стать выгодной инвестицией для «Зенита» — не нужно просто брать людей в 30-летнем возрасте, когда вернуть потраченное становится невозможно. Стратегия следующая: необходимо приглашать молодых классных исполнителей, которые отработают вложенное на поле, и на них клуб не потеряет деньги.

— Есть бизнес-план по каждому игроку?

— Да. Приобретение любого новичка проходит одобрение в совете директоров.

— Как выглядит этот документ?

— Он включает в себя характеристики футболиста: уровень мастерства, сильные качества, сценарии развития карьеры — негативный при травмах и позитивный, его рыночная стоимость сейчас и в будущем.

ЗА БАДЕЛЯ ПРОСИЛИ 10 МИЛЛИОНОВ ЕВРО

— Речь идет о стратегии 21−25 лет применительно к иностранцам? Более возрастных легионеров клуб иностранцев брать не станет?

— Не хотим. Впрочем, все зависит от цены. Если игрок опытный, хорошего уровня, с завершающимся сроком контракта и недорогой, можем пригласить. Инвестиция получится небольшой, но качество высокое.

— Случай с Баделем, которого предлагали «Зениту», мог стать таким исключением?

— Нет, потому что за хорвата просили серьезные деньги — 10 миллионов евро за 28-летнего футболиста. Решили этого не делать.

— Клуб закрыл российские позиции, пригласив Ерохина, Полоза, Кузяева и Терентьева. Получается, в доморощенных исполнителях больше не нуждаетесь?

— Скажем так — практически закрыли. Может быть, у нас появится еще один россиянин. Еще раз повторю — может быть.

— В недавнем матче с «Аустрией» во втором тайме на поле вышли семеро наших соотечественников. Получается, вопрос с лимитом неактуален?

— Состав — дело главного тренера, но в целом вы правы. Мы не хотим зависеть от лимита. Кроме того, необходим российский костяк. Его наличие, убежден, — залог успеха любого нашего клуба.

— За Полоза и Ерохина «Зенит» выиграл конкуренцию, взяв бесплатно. Оба, по моей информации, считали для себя приоритетным вариант ухода вслед за Курбаном Бердыевым в «Рубин».

— У меня с Курбаном Бекиевичем были и остаются добрые отношения. Нам же помогло то, что сработали чуть быстрее — на тот момент в Казани у Бердыева не возникло конкретики. Каждый футболист готов ждать, но до определенного времени, — и у нас эта конкретика имелась. Тем более что от предложения «Зенита» сложно отказаться. Ребята поговорили с Курбаном Бекиевичем, и тот все объяснил. В той ситуации оба имели четкие предложения именно от нас.

— Учитывая, что оба свободные агенты, получилась суперсделка.

— Да, и нам очень повезло.

КУЗЯЕВ — ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИГРОК СБОРНОЙ

— Кузяев стоил 4 миллиона евро, и он не слишком известен. Чем хавбек так хорош?

— Специалисты Кузяева точно знали, за него велась довольно серьезная борьба. Это может и «Ахмат» подтвердить.

— По моей информации, полузащитника хотели приобрести «Рубин» и «Спартак».

— Не только. Есть еще два клуба, причем хорошего уровня. В перспективе это игрок сборной страны. Молодой парень, с сильными качествами.

— Он лучше Игоря Денисова?

— Немного другая фактура. Чем Кузяев, учитывая позицию центрального полузащитника, ценен, это тем, что способен играть не только назад, но и вперед. У него хорошая двигательная активность, быстрые ноги. Плюс он еще будет прогрессировать, станет физически сильнее.

— Но все же 4 миллиона… Не переплатили?

— Это небольшая сумма за молодого российского полузащитника, который станет прибавлять.

— За Терентьева, по нашим данным, заплатили 2 миллиона евро. Как его охарактеризуете?

— У нас на краях есть Смольников, которому 30 лет, Анюков — 34 года, Жирков — 33. Нужен игрок, который может выйти на обоих флангах, создаст конкуренцию. Терентьев хорошо себя зарекомендовал в «Ростове», имеет опыт в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

— Нобоа взяли бесплатно, но ему почти 33.

— В чемпионате страны на своей позиции он был одним из лучших.

— Почему подписан именно трехлетний контракт?

— Потому что у эквадорца нет травм, у него очень хорошее функциональное состояние, позволяющее проводить каждый год более 30 матчей. Мы ничем не рисковали.

ПАРЕДЕС ЧЕРЕЗ ПАРУ ЛЕТ БУДЕТ СТОИТЬ 50 МИЛЛИОНОВ

— Молодой форвард Андрей Панюков — это инвестиция в будущее? Или рассматриваете его как игрока первой команды уже сейчас?

— Андрей — талантливый футболист. Вспомните состав молодежной сборной в тот момент, когда команда под руководством Николая Писарева принимала участие в Euro. Там были очень сильные ребята — Дзагоев, Смолов, Кокорин, Шатов… И в заявку включили Андрея, который на тот момент был моложе их на четыре года. Мне бы хотелось, чтобы на него посмотрел главный тренер. Роберто Манчини видит Панюкова уже на двух сборах, игрок оставляет хорошее впечатление. У нас есть «Зенит-2», где, если Андрей уступит в конкуренции в первом составе, может иметь практику во втором. Решение после возвращения из Австрии примет тренерский штаб.

— 23-летний Паредес обошелся в 23 миллиона евро. Выгодная инвестиция?

— Паредес, уверен, через пару лет будет стоить 50 миллионов евро. Он прекрасный футболист, позиция у него ключевая, к тому же уже выступает за сборную Аргентины. Здесь точно никто не переплачивал. 23 миллиона евро — это цена рынка, даже, возможно, чуть ниже. Была серьезная конкуренция, нам удалось сработать лучше. Одним из главных факторов стало то, что Манчини лично с ним говорил, это очень важно.

— Срыв сделки по переходу защитника Маноласа стал загадкой, ведь все, казалось, уже решено. Что случилось?

— Не стану комментировать.

— Возможно ли, что к этой кандидатуре вы еще вернетесь?

— Я так не думаю. Но в футболе все может поменяться, нельзя ничего загадывать.

— Верно ли, что проблемой стало желание грека получать зарплату в евро, что противоречило российскому законодательству?

— Это — один из факторов. Но потом футболист все понял.

В ДРИУССИ ПРИВЛЕКАЕТ УНИВЕРСАЛИЗМ

— Верно ли, что трансфер форварда «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси закрыт — игрок уже стал зенитовцем?

— Нет, стороны продолжают переговоры. Надеюсь, они закончатся положительно.

— Чем он заинтересовал с игровой точки зрения и верно ли, что в Аргентине он не прошел допинг-тест?

— Во-первых, ситуация с пробой следующая — у нас есть данные, что он не входил в группу футболистов, у которых был обнаружен запрещенный препарат. Во-вторых, мы проведем серьезнейшее медобследование и только после него договоренность, если ее достигнем, вступит в силу. В-третьих, если говорить об игровых качествах, то отмечу универсализм: Себастьян способен выйти на месте первого, второго форварда, сыграть слева. Исполнитель хороший — забивной, с дриблингом.

— Его приход де-факто закроет дорогу Смолову в «Зенит» и Федора в Петербурге ждать не стоит?

— Не могу так сказать. Состав — прерогатива тренерского штаба. Смолов нам очень нравится, это россиянин, лучший бомбардир чемпионата, серьезный футболист. Мы были заинтересованы в нем, но все зависит от условий.

— Был ли возможен обмен Смолова на Кокорина или Дзюбу?

— Без комментариев. Штаб хотел бы видеть в команде Смолова, но точно так же тренеры хотели видеть много кого еще. Но есть разные условия перехода, которые могут быть приемлемы или нет. Никогда не говори никогда, но на данный момент у нас нет возможности осуществить этот трансфер.

— Но если Смолов уйдет в «Спартак», это будет означать проигрыш в борьбе за футболиста.

— У нас есть свое понимание ситуации, из которого и исходим.

— Правильно ли сформулировать так — любой ценой Смолова в «Зените» не будет?

— Любой ценой — нет, не будет.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ — ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК

— Иностранные СМИ упоминают об интересе «Зенита» к следующим футболистам — Павону, Бонифаци, Морилью и Луану. Что здесь правда, что нет?

— Можно продолжить этот список. Кем-то интересовались, кем-то нет. Но говорить о том, что эти игроки могут перейти к нам, не стоит.

— Как происходят такие вбросы — кто-то звонит Манчини и предлагает футболиста, а потом сообщает прессе?

— Может и так быть. Иногда сам Роберто может позвонить, чтобы получить информацию о ком-то. И тут же появляются сведения о нашем интересе. Все слухи комментировать невозможно.

— Какой из них самый удивительный?

— Могу сказать так — с кем бы мы ни говорили, ни один из игроков не отказывался от перехода.

— Как отреагировали на новости о том, что «Зенит» проявляет интерес к Балотелли?

— Спокойно — он в круг кандидатов не входил. Как и Настасич, кстати. Прочитал в прессе слова его официального представителя, что футболист, мол, отказался от перехода в «Зенит». Хотелось бы теперь знать, кто мог агенту сделать такое предложение.

— Говорят о том, что «Зенит» ищет центрального защитника, вингера и форварда. Верно ли?

— Каждое предложение, от менеджмента или тренера, рассматривается советом директоров клуба.

— «Зенит» не завершит трансферную кампанию до старта чемпионата?

— Нет. Окно же закрывается 31 августа.

— А главная цель — центральный защитник?

— Да.

— Возможны ли сейчас трансферы типа Халка и Витселя, по 40−60 миллионов евро?

— Нет. Потому что такова стратегия клуба. Мы исходим из определенных возможностей бюджета.

«ЗЕНИТ» УВАЖАЕТ ЧЕРЧЕСОВА

— Вы активный пользователь соцсетей. Как отреагировали на жест Кокорина и Дзюбы?

— Никак. Я его просто не понял. Если у ребят бывает свободное время после обеда, например, то у меня его мало. Посмотрел их запись в Инстаграме — и не понял, кому она адресована.

— Станиславу Саламовичу.

— Вряд ли. Если каждый футболист будет что-то показывать главному тренеру через соцсети, до чего мы вообще дойдем? Футбольный клуб «Зенит», тренеры и игроки уважают Станислава Саламовича. Не думаю, что зенитовцы способны направлять какие-то жесты в его адрес.

ПЕРЕГОВОРОВ ПО АРШАВИНУ И ДЕНИСОВУ НЕ ВЕДЕМ

— Молло, Мак, Цаллагов, Хави Гарсия, Маурисиу, Йованович, Лодыгин — кто из этих футболистов уходит?

— Мака отдали в аренду в ПАОК. Ведем переговоры по продаже Маурисиу, Йовановича, аренде Эрнани, Цаллагова и Молло.

— Маурисиу может вернуться в Грозный?

— Нет, речь о зарубежном клубе.

— Юсупов ушел в «Ростов»?

— С дончанами есть договоренность об аренде, которую нужно оформить.

— Кержаков завершил карьеру?

— Александру сделано предложение о работе в клубе. Он сказал, что подумает, и пока ответа не дал.

— Есть ли интерес к Аршавину и Денисову?

— Переговоров по ним не ведем. Аршавин игрок «Кайрата», Денисов — «Локомотива».