Федун увидел, что нужно усиление

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«СПАРТАК» (Россия) — «Славен» (Хорватия) — 1:1 (0:0)

Голы: Луиз Адриану, 53 (1:0). Богоевич, 78 (2:0).



«Спартак»: Ребров, Ещенко (Петкович, 46), Кутепов (Щербаков, 88), Боккетти (Джикия, 46), Комбаров (Тигиев, 66), Промес (Нимели, 71), Фернанду, Самсонов (Глушаков, 46), Попов (Ананидзе, 46), Зе Луиш (Бакаев, 46), Луиз Адриану (Мельгарехо, 66).



«Славен»: Маркович, Пурич, Муса, Катич, Алити, Тадич (Богоевич, 66), Буадла, Барич, Грегурина, Кендеш, Ивановски.



7 июля. Филлах. Стадион Sportplatz Villach Volkendorf.

ДВА ЛИЦА КАРРЕРЫ

Это был странный сбор.

Полностью закрытые тренировки (такого я не видел даже при Фабио Капелло в сборной России), при этом совершенно открытые для общения футболисты.

Изнурительные двухразовые занятия и в то же время поблажки вроде выходного посреди недели и командного ужина с отбоем в любое время.

Не самые крепкие соперники в товарищеских матчах, но сильные нагрузки за несколько часов до начала игр.

Ранние подъемы и специфическое меню, зато в соседнем корпусе отеля можно было поселить жен и подруг — пожалуйста.

Две недели Массимо Каррера балансировал и, кажется, футболистам такой подход нравился. Каррера четко разделил личное и профессиональное — в свою зону ответственности никого не пускал, но и в чужую не лез. Благодаря этому и профессиональной работе пресс-службы во главе с Леонидом Трахтенбергом я, например, обстоятельно поговорил с Александром Самедовым о Кубке конфедераций, с Квинси Промесом — о его судьбе и необходимости усилений перед Лигой чемпионов. Ответы не подвергались цензуре.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Скамейка <a href="https://t.co/8vjDWepULC">pic.twitter.com/8vjDWepULC</a></p>— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) <a href="https://twitter.com/ZelenovZ/status/883346519356829696">7 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

УНЫЛЫЙ ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Но каким будет «Спартак» в новом сезоне, совершенно неясно. Потому что по двум матчам, в которых сыграло очень много футболистов (и сыграло по-разному) и не видя тренировок, выводы можно делать только поверхностные.

После финального свистка матча со «Славеном Белупо» красно-белые выглядели удовлетворенно. Даже несмотря на ничью и откровенно слабый первый тайм. Может, потому что для команды под нагрузками это неплохой результат. Может, по каким-то иным причинам.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Смотрите, кто приехал! Л.А.Федун <a href="https://t.co/6ztfSLwmTf">pic.twitter.com/6ztfSLwmTf</a></p>— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) <a href="https://twitter.com/ZelenovZ/status/883341711140950016">7 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Владелец «Спартака» Леонид Федун, приехавший на матч, тоже был весел. С удовольствием сфотографировался, но задать ему интересующие всех вопросы (о трансферах, конечно же) не удалось. Через минуту после финального свистка Федун прыгнул в черный микроавтобус и уехал. С ним же были генеральный директор Сергей Родионов и технический — Юхан Гераскин.

Они увидели, как в первом тайме «Спартак» играл в очень непонятный, тягучий и, откровенно говоря, унылый футбол. Не был похож на себя Фернанду, допускавший много брака, неуютно на левом фланге было Луизу Адриану, справа совсем не феерил Промес, а Ещенко и не особо ему помогал. За тайм красно-белые создали два момента — удар Боккетти после углового чуть выше ворот и красивый выстрел через себя от Зе Луиша.

Вместе с тем и хорваты ничего не придумали.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Боккетти - мимо <a href="https://t.co/ZvptMeWhtv">pic.twitter.com/ZvptMeWhtv</a></p>— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) <a href="https://twitter.com/ZelenovZ/status/883350594370633728">7 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ГЛУШАКОВ НАЛАДИЛ ИГРУ…

После перерыва вышел Глушаков (хотя изначально это не планировалось, ему должны были дать отдохнуть, как и Самедову), и игра наладилась. Вышли и другие (Петкович, Ананидзе, Бакаев, Джикия), но именно Денис, как показалось, навел порядок в середине. Он же, правда, в конце и привез, но это — другая история, о ней позже.

Помимо Глушакова большой вклад в созидание внесли Бакаев и Петкович. Первый — тем, что не боялся брать игру на себя и идти в обводку. Второй — активными подключениями по правому флангу и хорошему взаимодействию с Промесом. А потом, когда голландец ушел, и с тем же Бакаевым.

Серб в своем дебютном матче понравился. И с пасом вроде бы порядок, и с движением. Чем-то напомнил Паршивлюка в лучших кондициях. Возвращаться тоже успевал, хотя в одном моменте, как показалось, ошибся позиционно, а в другом пошел на мяч Кутепова. В общем, его оборонительные навыки еще предстоит проверить.

«Спартак» забил после хорошей и быстрой атаки через центр — с участием Бакаева, кстати. Луиз Адриану сыграл сначала в стенку с ним, а потом с Промесом — и нанес удар в угол с 11-метровой отметки. Вообще, был хороший отрезок, казалось, что теперь «Славену» влетит и второй, и третий, но Каррера заменил Адриану на Мельгарехо, и как-то красно-белые сникли.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Красно-белая семья и Глушаков ) <a href="https://t.co/s7k3s4QFw1">pic.twitter.com/s7k3s4QFw1</a></p>— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) <a href="https://twitter.com/ZelenovZ/status/883338778991095808">7 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

…НО ПРИВЕЗ ГОЛ

Хорваты перехватили инициативу, провели несколько атак, а счет сравняли после неожиданной ошибки Глушакова в центре. Впрочем, сам капитан к этому отнесся с юмором. Мол, на сборах традиционно привожу, зато в сезоне не буду.

Неплохо вышел на замену либериец Нимели — сначала играл на левом фланге, а потом пошел вторым нападающим к Мельгарехо. И запомнился даже больше парагвайца.

Но все-таки Нимели, как и Бакаев — усиление на перспективу. А в Лиге чемпионов «Спартаку» нужны проверенные бойцы, готовые прямо здесь и сейчас усилить состав. Зе Луиша и Адриану в нападении мало, нужен нападающий. Очевидно, что нужен человек в середину, на замену Зобнину. Не помешает и левый вингер — желательно уровня Промеса.

Все это наверняка понимает и Федун.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

из Филлаха.