Федун увидел, что нужно усиление
«Спартак» сыграл вничью с хорватским клубом «Славен Белупо», проведя два разных тайма на глазах владельца Леонида Федуна, который прилетел в Австрию в последний день сбора. Спецкор «СЭ» провел с
красно-белыми неделю и делится впечатлениями.
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Видимо, что-то случилось...
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«СПАРТАК» (Россия) — «Славен» (Хорватия) — 1:1 (0:0)
Голы: Луиз Адриану, 53 (1:0). Богоевич, 78 (2:0).
«Спартак»: Ребров, Ещенко (Петкович, 46), Кутепов (Щербаков, 88), Боккетти (Джикия, 46), Комбаров (Тигиев, 66), Промес (Нимели, 71), Фернанду, Самсонов (Глушаков, 46), Попов (Ананидзе, 46), Зе Луиш (Бакаев, 46), Луиз Адриану (Мельгарехо, 66).
«Славен»: Маркович, Пурич, Муса, Катич, Алити, Тадич (Богоевич, 66), Буадла, Барич, Грегурина, Кендеш, Ивановски.
7 июля. Филлах. Стадион Sportplatz Villach Volkendorf.
ДВА ЛИЦА КАРРЕРЫ
Это был странный сбор.
Полностью закрытые тренировки (такого я не видел даже при Фабио Капелло в сборной России), при этом совершенно открытые для общения футболисты.
Изнурительные двухразовые занятия и в то же время поблажки вроде выходного посреди недели и командного ужина с отбоем в любое время.
Не самые крепкие соперники в товарищеских матчах, но сильные нагрузки за несколько часов до начала игр.
Ранние подъемы и специфическое меню, зато в соседнем корпусе отеля можно было поселить жен и подруг — пожалуйста.
Две недели Массимо Каррера балансировал и, кажется, футболистам такой подход нравился. Каррера четко разделил личное и профессиональное — в свою зону ответственности никого не пускал, но и в чужую не лез. Благодаря этому и профессиональной работе
УНЫЛЫЙ ПЕРВЫЙ ТАЙМ
Но каким будет «Спартак» в новом сезоне, совершенно неясно. Потому что по двум матчам, в которых сыграло очень много футболистов (и сыграло по-разному) и не видя тренировок, выводы можно делать только поверхностные.
После финального свистка матча со «Славеном Белупо»
Владелец «Спартака» Леонид Федун, приехавший на матч, тоже был весел. С удовольствием сфотографировался, но задать ему интересующие всех вопросы (о трансферах, конечно же) не удалось. Через минуту после финального свистка Федун прыгнул в черный микроавтобус и уехал. С ним же были генеральный директор Сергей Родионов и технический — Юхан Гераскин.
Они увидели, как в первом тайме «Спартак» играл в очень непонятный, тягучий и, откровенно говоря, унылый футбол. Не был похож на себя Фернанду, допускавший много брака, неуютно на левом фланге было Луизу Адриану, справа совсем не феерил Промес, а Ещенко и не особо ему помогал. За тайм
Вместе с тем и хорваты ничего не придумали.
ГЛУШАКОВ НАЛАДИЛ ИГРУ…
После перерыва вышел Глушаков (хотя изначально это не планировалось, ему должны были дать отдохнуть, как и Самедову), и игра наладилась. Вышли и другие (Петкович, Ананидзе, Бакаев, Джикия), но именно Денис, как показалось, навел порядок в середине. Он же, правда, в конце и привез, но это — другая история, о ней позже.
Помимо Глушакова большой вклад в созидание внесли Бакаев и Петкович. Первый — тем, что не боялся брать игру на себя и идти в обводку. Второй — активными подключениями по правому флангу и хорошему взаимодействию с Промесом. А потом, когда голландец ушел, и с тем же Бакаевым.
Серб в своем дебютном матче понравился. И с пасом вроде бы порядок, и с движением.
«Спартак» забил после хорошей и быстрой атаки через центр — с участием Бакаева, кстати. Луиз Адриану сыграл сначала в стенку с ним, а потом с Промесом — и нанес удар в угол с 11-метровой отметки. Вообще, был хороший отрезок, казалось, что теперь «Славену» влетит и второй, и третий, но Каррера заменил Адриану на Мельгарехо, и
…НО ПРИВЕЗ ГОЛ
Хорваты перехватили инициативу, провели несколько атак, а счет сравняли после неожиданной ошибки Глушакова в центре. Впрочем, сам капитан к этому отнесся с юмором. Мол, на сборах традиционно привожу, зато в сезоне не буду.
Неплохо вышел на замену либериец Нимели — сначала играл на левом фланге, а потом пошел вторым нападающим к Мельгарехо. И запомнился даже больше парагвайца.
Но
Все это наверняка понимает и Федун.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Филлаха.