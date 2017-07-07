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7 июля 2017, 21:12 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Тосно» уступил сербскому клубу «Чукарички» в контрольной игре на сборе в Словении

МОСКВА, 7 июл — Р-Спорт. Футболисты «Тосно» (Ленинградская область) уступили сербскому клубу «Чукарички» в товарищеском матче на сборе в Словении.

Футболисты <span class=error>Тосно</span> (Ленинградская область) уступили сербскому клубу <span class=error>Чукарички</span> в товарищеском матче на сборе в Словении. Увеличить
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Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась победой белградской команды со счетом 3:1. Единственный гол в составе «Тосно» забил на 50-й минуте Евгений Марков.

Игра против сербского клуба была последней из запланированных на сборе в Словении, который завершится 13 июля.

«Тосно» в прошедшем сезоне занял второе место в первенстве ФНЛ и впервые в своей истории вышел в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Сезон-2017/18 в РФПЛ стартует 15 июля.

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