«Тосно» уступил сербскому клубу «Чукарички» в контрольной игре на сборе в Словении
МОСКВА, 7 июл —
Р-Спорт. Футболисты «Тосно» (Ленинградская область) уступили сербскому клубу «Чукарички» в товарищеском матче на сборе в Словении.
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Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась победой белградской команды со счетом 3:1. Единственный гол в составе «Тосно» забил на 50-й минуте Евгений Марков.
Игра против сербского клуба была последней из запланированных на сборе в Словении, который завершится 13 июля.
«Тосно» в прошедшем сезоне занял второе место в первенстве ФНЛ и впервые в своей истории вышел в Российскую футбольную
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