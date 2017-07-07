«Тосно» уступил сербскому клубу «Чукарички» в контрольной игре на сборе в Словении

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Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась победой белградской команды со счетом 3:1. Единственный гол в составе «Тосно» забил на 50-й минуте Евгений Марков.

Игра против сербского клуба была последней из запланированных на сборе в Словении, который завершится 13 июля.