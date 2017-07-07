Будогосский: Вилков, Иванов и Чистяков смогут судить в РФПЛ, если докажут свой уровень
МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российские арбитры Михаил Вилков, Сергей Иванов и Артем Чистяков смогут работать на матчах Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ), если докажут свой профессиональный уровень категории «Про». Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.
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Ранее РФС опубликовал утвержденный список арбитров, получивших категории «Про» и «А». Вилков, Иванов и Чистяков, работавшие в прошлом сезоне на матчах РФПЛ, были включены в категорию «А», которая временно не позволит им обсуживать игры высшего дивизиона.
«Утверждение о том, что Иванов и Вилков не допущены к работе на матчах
«Это может произойти в ближайшее время, не обязательно на следующий день, но по истечении
Бюро исполкома РФС уделило более трех часов вопросам судейства
Будогосский подчеркнул, что члены бюро исполкома РФС на заседании в пятницу очень внимательно подошли к вопросам, связанным со списком судей чемпионата России. «Заседание бюро исполкома прошло на самом высоком уровне, потому что все наши вопросы, которые мы вносили в повестку, были утверждены. Наши ощущения превзошли все ожидания, это подтвердило внимание к нам руководителей Российского футбольного союза — в бюро входят руководитель
«Главное, что это было не просто формальное обсуждение, потому что заседание по нашим вопросам продолжалось почти три часа, — продолжил он. — Обсуждалась каждая кандидатура, особенно по элитному списку судей, потому что к их работе будет приковано особое внимание. Для нас приятно, что все, что мы готовили, нашло поддержку и понимание у членов бюро исполкома и президента Российского футбольного союза Виталия Леонтьевича Мутко, за что им особая благодарность. Приятно, когда есть понимание и поддержка».
Заседание бюро исполкома РФС, на котором были утверждены списки арбитров чемпионата России, прошло в пятницу. Первые матчи РФПЛ начнутся 15 июля. Первенство Футбольной национальной лиги стартует 8 июля.
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