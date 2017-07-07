«Спартак» сыграл вничью в последнем предсезонном матче

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Счет на 53-й минуте открыл бразильский нападающий «Спартака» Луис Адриано. Голевую передачу бразильцу отдал Квинси Промес. Ответный гол москвичи пропустили за десять минут до конца матча — счет сравнял Бруно Богожевич.

Матч стал первым для новичка «Спартака» Марко Петковича. Сербский защитник вышел на поле после перерыва.

«Спартак» в этом матче выступал в следующем составе: Артем Ребров, Андрей Ещенко (Марко Петкович, 46), Илья Кутепов (Константин Щербаков, 87), Сальваторе Боккетти (Георгий Джикия, 46), Дмитрий Комбаров (Георгий Тигиев, 46), Фернандо, Артем Самсонов (Денис Глушаков, 46), Ивелин Попов (Жано Ананидзе, 46), Квинси Промес (Силванус Нимели, 71), Зе Луиш (Зелимхан Бакаев, 46), Луис Адриано (Лоренсо Мельгарехо, 46).

Игра со «Славеном Белупо» стала для «Спартака» последней перед стартующим на следующей неделе сезоном. Свой следующий матч москвичи проведут 14 июля — соперником «Спартака» в борьбе за Суперкубок станет «Локомотив».

8 июля, после возвращения из Австрии, «Спартак» проведет торжественную церемонию, на которой игрокам и тренерам будут вручены золотые медали за победу в чемпионате России в прошлом сезоне.