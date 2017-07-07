Мутко: новый лимит на легионеров должен защитить интересы российских футболистов

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Сейчас в РФПЛ действует лимит, согласно которому на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков. В сезоне-2018/19 в силу вступит новый лимит, при котором, как ранее сообщил Мутко, в клубной заявке должно быть меньше 10 легионеров.

«Серьезный шаг, связанный со структурой, будет принят после чемпионата мира. К концу сентября комитет профессионального футбола и представители клубов подготовят свои предложения, все ориентиры даны. Нам нужно определиться таким образом, чтобы найти решения по защите доморощенных игроков, по уровню конкурентной среды в нашем футболе», — сказал Мутко.

«Лимит не лимит, каждый выдергивает из текста, как ему удобно. У нас есть стратегия развития футбола, в ней прописаны цели и задачи. Цель одна — поднять конкуренцию в сборной, защитить доморощенных игроков. Пока мы, как в свое время Германия, Испания, приняли такой регламент», — отметил глава РФС.

«Этот сезон идет по старому регламенту, каких-то проблем не должно быть», — добавил он.