Мутко: Новый лимит на легионеров должен защитить интересы российских футболистов
МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Лимит на легионеров в чемпионате Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ), который вступит в силу в сезоне-2018/19, должен защитить интересы доморощенных игроков. Об этом ТАСС заявил
вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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Сейчас в РФПЛ действует лимит, согласно которому на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков. В сезоне-2018/19 в силу вступит новый лимит, при котором, как ранее сообщил Мутко, в клубной заявке должно быть меньше 10 легионеров.
«Серьезный шаг, связанный со структурой, будет принят после чемпионата мира. К концу сентября комитет профессионального футбола и представители клубов подготовят свои предложения, все ориентиры даны. Нам нужно определиться таким образом, чтобы найти решения по защите доморощенных игроков, по уровню конкурентной среды в нашем футболе», — сказал Мутко.
«Лимит не лимит, каждый выдергивает из текста, как ему удобно. У нас есть стратегия развития футбола, в ней прописаны цели и задачи. Цель одна — поднять конкуренцию в сборной, защитить доморощенных игроков. Пока мы, как в свое время Германия, Испания, приняли такой регламент», — отметил глава РФС.
«Этот сезон идет по старому регламенту,
Мутко подчеркнул, что предстоящее первенство России особенно важно, так как будет последним перед чемпионатом мира. «Хочется пожелать команде, клубам, болельщикам помнить, что мы хозяева чемпионата мира — на наш внутренний чемпионат, на нашу атмосферу на стадионах все будут обращать внимание. Хочется всем пожелать яркого интересного сезона, чтобы игроки сборной в нем подтвердили свой класс, чтобы мы увидели новых футболистов, которые заявят о себе», — сказал
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