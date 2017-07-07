Набабкин и Новосельцев могут перейти в «Локомотив»

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30-летний Набабкин в прошлом сезоне провел за ЦСКА 10 матчей в клубных турнирах и не отметился результативными действиями. 25-летний Новосельцев — 17 матче в клубных турнирах за «Зенит» и «Ростов», в которых забил два мяча.