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7 июля 2017, 20:32 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Набабкин и Новосельцев могут перейти в «Локомотив»

По информации «СЭ», защитники Иван Новосельцев и Кирилл Набабкин могут перейти в «Локомотив». Переходы игроков могут быть оформлены до старта чемпионата страны.

По информации СЭ защитники Иван <span class=error>Новосельцев</span> и Кирилл <span class=error>Набабкин</span> могут перейти в Локомотив. Увеличить
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30-летний Набабкин в прошлом сезоне провел за ЦСКА 10 матчей в клубных турнирах и не отметился результативными действиями. 25-летний Новосельцев — 17 матче в клубных турнирах за «Зенит» и «Ростов», в которых забил два мяча.

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