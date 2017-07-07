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7 июля 2017, 18:15 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Зенита» Мак перешел в ПАОК на правах аренды до конца сезона-2017/18

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. «Зенит» объявил о переходе словацкого полузащитника Роберта Мака в греческий ПАОК на правах аренды до конца сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

26-летний полузащитник ранее уже выступал за ПАОК — с 2014 по 2016 год. Увеличить
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26-летний полузащитник ранее уже выступал за ПАОК — с 2014 по 2016 год. Мак перешел в «Зенит» из греческого клуба в июле 2016 года, подписав с петербуржцами четырехлетний контракт. В сезоне-2016/17 словак провел за «Зенит» 27 матчей в различных турнирах и забил 6 голов.

За два года, проведенных в греческой команде, Мак принял участие в 81 матче, в которых отметился 28 мячами.

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