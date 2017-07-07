Самолет тульского «Арсенала» совершил аварийную посадку из-за попадания птицы в двигатель

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее пресс-служба «Арсенала» в Twitter сообщила, что самолет с командой на борту совершил аварийную посадку в Вене, пострадавших нет.

«Птица попала в двигатель, ничего не происходило, просто изменился звук. Об этом нам сообщили пилоты, которые решили посадить самолет. Сейчас ждем второе воздушное судно, вечером должны вылететь дальше», — сказал Чанов.