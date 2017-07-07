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7 июля 2017, 16:36 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Самолет тульского «Арсенала» совершил аварийную посадку из-за попадания птицы в двигатель

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Самолет, на котором тульский футбольный клуб «Арсенал» летел из Австрии в Россию, совершил аварийную посадку из-за попадания птицы в двигатель. Об этом ТАСС сообщил тренер вратарей тульского клуба Вячеслав Чанов.

По словам тренера вратарей тульского клуба команда должна вылететь из Австрии в Россию вечером 7 июля. Увеличить
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Ранее пресс-служба «Арсенала» в Twitter сообщила, что самолет с командой на борту совершил аварийную посадку в Вене, пострадавших нет.

«Птица попала в двигатель, ничего не происходило, просто изменился звук. Об этом нам сообщили пилоты, которые решили посадить самолет. Сейчас ждем второе воздушное судно, вечером должны вылететь дальше», — сказал Чанов.

Учебно-тренировочный сбор «Арсенала» в Австрии проходил с 24 июня по 7 июля.

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