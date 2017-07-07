Самолет тульского «Арсенала» совершил аварийную посадку из-за попадания птицы в двигатель
МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Самолет, на котором тульский футбольный клуб «Арсенал» летел из Австрии в Россию, совершил аварийную посадку
из-за попадания птицы в двигатель. Об этом ТАСС сообщил тренер вратарей тульского клуба Вячеслав Чанов.
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Видимо, что-то случилось...
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«Птица попала в двигатель, ничего не происходило, просто изменился звук. Об этом нам сообщили пилоты, которые решили посадить самолет. Сейчас ждем второе воздушное судно, вечером должны вылететь дальше», — сказал Чанов.
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