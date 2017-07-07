«Спартак» пока не попадает под санкции, но уже теряет спонсоров

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В ВАШИНГТОНЕ БОЛЕЮТ ЗА ЦСКА?

— Первая такая реакция — может, кто-то в Вашингтоне не любит «Спартак»? Другого объяснения у меня нет. Может, там болельщики ЦСКА? — отшучивался Леонид Федун после того, как стало известно о расширении американских санкций против российских физических лиц и компаний, в числе которых оказался подконтрольный ему финансовый холдинг «ИФД КапиталЪ».

Не только Леонид Федун, но и многочисленные футбольные болельщики сразу связали факт включения «ИФД КапиталЪ» и его генерального директора Ольгу Плаксину в санкционный список с потенциальными проблемами, которые это может принести «Спартаку».

Судя по первым высказываниям, для главного акционера красно-белых это событие стало полной неожиданностью. «Бюрократическая ошибка» — именно так Федун охарактеризовал этот ход властей США. «Советский спорт» разбирается в ситуации.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

20 июня этого года на сайте Министерства финансов США был опубликован список из 38 компаний и лиц, причастные к «действиям России на Украине», в который вошли «ИФД КапиталЪ», названный владельцем расположенного в Алуште отеля Riviera Sunrise Resort & Spa, сам отель и Ольга Плаксина, Председатель Правления «ИФД КапиталЪ».

В принципе, с точки зрения американской администрации, никому нельзя осуществлять экономическую деятельность на территории Крыма, «ДНР» и «ЛНР», а списки нужны для упрощения идентификации американскими компаниями тех, кто такую деятельность ведет, чтобы прекратить с ними сотрудничество. Так, такое сотрудничество прекратила компания Rezidor Hotel Group, которая должна была управлять отелем, но свернула свою деятельность на территории Крыма.

ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ?

В России принято считать, что антироссийские санкции больше вредят иностранным компаниям, чем российской экономике. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. И это как раз подтверждается рассматриваемым нами кейсом: компания Rezidor HotelGroup была вынуждена выйти из проекта в Алуште и свернуть свою деятельность в Крыму. Наверняка, это принесло компании значительные прямые финансовые потери: она вынуждена была уйти с рынка — все-таки кто бы что ни говорил, а Крым — очень перспективное туристическое направление.

Санкции предусматривают, что любые активы юридических лиц и физических лиц из списка, которые находятся в пределах американской юрисдикции, должны быть заморожены, а граждане США и американские компании практически должны прекратить всю совместную экономическую деятельность.

ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ИФД «КАПИТАЛЪ», ФЕДУН И СПАРТАК?

По данным СПАРКа, напрямую связанное со злосчастным отелем ООО «Кронос» через ряд компаний принадлежит кипрской компании RESERVE INVEST HOLDING LIMITED, которой также принадлежат ЗАО «ИГ Капитал», входящее, в свою очередь, в Группу «ИФД КапиталЪ».

Более того, футбольный клуб «Спартак-Москва» 3 апреля 2015 года в торжественной обстановке на стадионе «Открытие Арена» заключил спонсорское соглашение с гостиничным комплексом Riviera Sunrise Resort & SPA, Было объявлено, что отель станет официальным спонсором клуба с возможностью размещения рекламных материалов на стадионе «Открытие Арена».

ЧТО ПРЕДПРИНИМАЕТ ПОСТРАДАВШАЯ СТОРОНА?

Что бы ни говорили нам попавшие в санкционные списки лица и организации, судя по всему это малоприятная для них ситуация. «ИФД КапиталЪ» оставил без комментариев наш запрос на предоставление информации, но оперативно опубликовал свою позицию на официальном сайте:

«ИФД КапиталЪ» и лично Ольга Плаксина не ведут никакой деятельности и никогда не владели активами на территории полуострова Крым. Дополнительно сообщаем, что гостиница Riviera Sunrise Resort & SPA, Alushta входит в состав аффилированных лиц «ИФД КапиталЪ» с 2007 года. Отметим, что Ольга Плаксина никогда не входила в органы управления указанной гостиницы.

Иными словами, «ИФД КапиталЪ» признает аффилированность, но отрицает прямое владение и влияние на управление отелем. Юристы компании готовятся к апелляции, и параллельно, по данным СПАРКа, запущен процесс ликвидации некоторого числа юридических лиц, участвующих в схемах владения отелем.

Помимо этого на днях красно-белые расторгли контракт с отелем Riviera Sunrise Resort & Spa. Леонид Федун подтвердил данную информацию в беседе с корреспондентами РБК, но при этом не стал комментировать, что стало тому причиной. Дополнительно убедиться в этом можно, просто посетив официальный сайт «Спартака». Оттуда исчезли все упоминания о крымской гостинице, включая новость от апреля 2015 года о том, что «Спартак» и Riviera Sunrise подписали спонсорский контракт. Также с сайта красно-белых исчезла информация о том, что отель был партнером конкурса «Мисс «Спартак-Москва».

Отель в свою очередь убрал со своего сайта страницу, на которой была информация о фирменном магазине с атрибутикой «Спартака», расположенном в холле гостиницы. Впрочем, по информации РБК, он по-прежнему продолжает работать.

И ВСЕ-ТАКИ, РИСКИ ДЛЯ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «СПАРТАК» СУЩЕСТВУЮТ

Факт спонсорской поддержки, которую оказывает «ИФД КапиталЪ» «Спартаку», по мнению опрошенных нами юристов не несет прямой угрозы футбольному клубу. Такого рода взаимоотношения между юридическими лицами не является признаками аффилированности. Однако, со стадионом «Открытие-Арена» все несколько иначе — все дело в попадании в санкционный список Ольги Плаксиной.

Помимо должности Председателя Правления (единоличного исполнительного органа) в ЗАО «ИФД КапиталЪ», Ольга Плаксина является Генеральным директором в ЗАО «Менеджмент групп». Этому обществу через ряд компаний принадлежат АО «Тушино 2018», которому в свою очередь принадлежит ООО «Стадион Спартак» (совладелец Федун Андрей Арнольдович).

Соответственно, прямая связь стадиона с Ольгой Плаксиной несет в себе риски для его деятельности. Так, например, на 15 июля в Москве на «Открытие Арена» планируется проведение концерта британской группы Depeche Mode. Согласитесь, ни один зарубежный исполнитель не захочет рисковать закрытием для себя американского рынка, а учитывая, что американская администрация настроена весьма серьезно, это вполне возможно.

Так что скорее всего в структурах владения и управления компаниями, связанными со «Спартаком» могут быть проведены изменения уже в ближайшее время.

Вся эта история с санкциями затянется надолго, потому что условием их снятия американская администрация считает «окончание оккупации Крыма Россией».

«Советский спорт» будет следить за развитием событий.