«Смолов был в нашем шорт-листе»

— Давайте сразу с вопроса в лоб. Велись ли переговоры между «Зенитом» и Смоловым?

— Нет.



— Правда ли, что «Зенит» не захотел отпускать Кокорина, и это главная причина, из-за которой в клубе не будет Смолова?

— Изначально должен сказать, что вопрос так просто не ставится. Что вы упёрлись в Смолова? Смолов находился в нашей сфере интересов, был в шорт-листе. Это не говорит о том, что мы обязательно должны остановиться на нём. Составляется целый список игроков, которые могут подойти нам на этой позиции. И Фёдор — лишь один из этого списка. Дальше вступают в силу различные условия. Мы просто узнавали ситуацию по игроку. Это работа любого спортивного директора. Мы не вели никаких переговоров — поэтому говорить о том, что кто-то кому-то отказал, не имеет смысла. Мы с ним не разговаривали, даже не делали предложения, чтобы он нам отказал. Также и мы не отказывали, потому что не было официального контакта.

— Какими были условия перехода Смолова?

— Этого я не могу сказать. У нас были контакты, я знал какие есть возможности. Нас они либо не устроили, либо игрок с другими возможностями нас в этот момент больше привлекал.



— На текущий момент Фёдор Смолов интересен «Зениту» или нет?

— На текущий момент игрок с такими качествами и русским паспортом интересен «Зениту». Но, условия, на которых он может оказаться в «Зените», нам не подходят.

«К жесту Дзюбы и Кокорина отнесся с недоумением»

— От Смолова — к другим актуальным темам. Как вы расцениваете недавний жест Дзюбы и Кокорина в «Инстаграме»?

— Я, честно говоря, не понял, что это за жест. Так что отнёсся к нему с некоторым недоумением.



— Связи с Черчесовым вы не находите?

— Нет, и не хочу искать. Я думаю, что ребята всё-таки адекватные: если каждый футболист будет отпускать такие жесты главному тренеру сборной, то это вообще беспредел. Вряд ли жест направлен против Станислава Саламовича, которого мы очень уважаем.

«Манчини рассчитывает на Новосельцева и Нету»

— Хави Гарсию сватали в «Бордо», но его агент опроверг эту информацию. Всё-таки был интерес или нет?

— Существует интерес к Хави Гарсии. У нас есть предложение от «Бордо» по его аренде, но на данный момент мы взяли паузу. Нам просто надо осмыслить ситуацию, пока даже не разговаривали с игроком.



— Нужен ли Манчини Новосельцев? Луческу на него не слишком рассчитывал.

— Новосельцев в списках игроков, которые в клубе остаются. Естественно, он нужен.

— Как обстоят дела с переподписанием контракта с Кришито?

— У Доменико были проблемы личного характера, сейчас они успешно разрешены. Игрок хочет остаться в «Зените», и он останется. У Кришито ещё год контракта. Думаю, чуть позже мы сядем за стол переговоров с ним и с его агентом.



— К Нету действительно есть интерес от «Галатасарая»?

— Может быть. Это только его агент знает. Нам никакого предложения от «Галатасарая» не поступало. По Нету мы переговоров никаких не ведём и не собираемся вести.



— Хочет ли сам Нету остаться в «Зените», и рассчитывает ли на него Манчини?

— Его агент сказал, что хочет. Манчини конечно рассчитывает. У нас и так сейчас дефицит центральных защитников. Нету — боевая единица. Он сыграл очень много матчей за клуб, постоянно стабильно выступает.



— Говорят, что Эрнани может уехать в Германию или Италию. В частности, есть информация об интересе со стороны клуба «СПАЛ». Куда может уехать Эрнани?

— «СПАЛ» действительно заинтересован в том, чтобы взять Эрнани в аренду сроком на год. Но, Эрнани и его агент говорят, что у них есть несколько предложений от клубов из Германии и Франции, которые они сформируют в ближайшие несколько дней.

«Перемены в “Зените” — неизбежная действительность»

— В греческий ПАОК уже перешёл Мак. Есть мнение, что могут взять и Лодыгина. Футболисты сами захотели уйти или всё-таки от них отказался клуб?

— По Лодыгину разговоров не было — я не знаю откуда это берётся. А с Маком расстались по обоюдному желанию. Тренер не видит возможности часто выпускать Роберта на поле. ПАОК его очень ждёт, и Мак настроен на то, чтобы там играть. Это было обоюдное желание.



— Какая позиция клуба относительно Лодыгина?

— Он вратарь «Зенита». На данный момент никаких переговоров не ведётся.



— Что вас связывает с владельцем ПАОК Иваном Саввиди?

— Нас связывают добрые отношения. Мы хотим, чтобы у «Зенита» было больше команд, с которыми мы находились бы в добрых отношениях.



— Изначально вы говорили, что клуб покинут шесть человек. Ушли Данни, Мак, Юсупов; ещё уйдут Эрнани, Кержаков, Лодыгин, Цаллагов, Молло, Маурисио. Всего девять человек. Можно ли это назвать «революцией» в «Зените»?

— Это не революция, а неизбежная действительность. Таково видение нового главного тренера.



— Что об этом думает президент клуба Сергей Фурсенко? Как он воспринимает подобные изменения?

— Ни одно действие не выполняется без согласования главного тренера, президента клуба и совета директоров. Изложена позиция главного тренера, его видение, которое менеджмент клуба поддерживает. Совет директоров также понимает эту стратегию. Нет никаких противоречий между тренерским штабом, менеджментом и руководством.

— Что под собой подразумевает стратегия Манчини?

— Перед нами стоит задача создать сильную команду. Не только по российским меркам, но и по европейским. Задача — собрать лучших российских игроков и очень хороших иностранцев.

«Предложили Кержакову работу в клубе»

— Если разделить в процентном соотношении русских и иностранцев, то на какую цифру ориентируется «Зенит»? Особенно учитывая изменение лимита с сезона 2018/19 на схему 10+15.

— Во главе угла стоит качество футболистов. Поэтому нельзя сейчас сказать, какое будет соотношение: 60 на 40 или 50 на 50. Всё зависит от качества футболистов. Мы провели товарищескую игру с «Аустрией» составом, приближённым к основному. В нём было семь россиян. Стоит учитывать ещё то, что Жулиано в виде эксперимента играл форварда, а в первом тайме играли Кокорин и Дзюба — получилось восемь или девять россиян в составе. Мы хотим, чтобы у нас прежде всего были сильные отечественные игроки. В «Зените», даже когда он выигрывал кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, был российский костяк. От этого никуда не денешься, мы к этому опять приходим.



— Какие позиции можно назвать российскими?

— Можно назвать две-три российские позиции: вратарь и крайние защитники. Это однозначно. Но мы взяли новых игроков, чтобы у тренера была возможно варьировать. Он может видеть россиян и в середине поля.



— Какова судьба Цаллагова, Молло и Маурисио?

— По Цаллагову и Молло пока не предложений. Что касается Маурисио, то ведутся переговоры с одним клубом. Это восточный клуб.

— Клуб думает над тем, чтобы организовать прощальный матч для Кержакова или попрощаться с ним каким-то особым образом?

— Саша — лучший бомбардир. Мы все его уважаем и любим. Предложили ему работу в клубе. Если он примет предложение, то сам расскажет — что за должность. Что касается матча, то это не в моей компетенции, нужно у руководства спрашивать. Он достоин прощального матча и хороших проводов.



— В клуб пришли Паредес, Нобоа, Полоз, Ерохин. Приход скольких игроков планируется ещё?

— Мы надеемся, как минимум, на троих.



— Готов ли «Зенит» предложить за Кристина Павона 20 миллионов евро?

— Не, не готов. Мы не ведём переговоров по этому игроку, хотя он был в шорт-листе. Но, условия, соотношение цены и качества, заставили нас от него отказаться. Это рисковый актив.



— Известно, что Паредес очень привязан к семье. Нет опасений, что ему будет трудно в России?

— Здесь всё было оговорено, думаю, по этому поводу нет никаких опасений. Паредес попросил найти ему хороший дом или квартиру, потому что члены его семьи поедут с ним. Был такой разговор.

— Почему отказались от Маноласа или не отказались?

— Здесь никто ни от кого не отказывался. Были переговоры, которые, к сожалению, не зашли далеко. Но о причинах на данный момент я не могу говорить.

«Полоз и Ерохин? У нас с Бердыевым дружеские отношения»

— Как оцениваете трансфер Нобоа?

— Нобоа — человек, который в России всё всем доказал, он был одним из лучших на своей позиции. У него русская жена, а он сам говорит по-русски. Это качественный игрок.



— Вас не смущает его возраст?

— Прежде всего, посмотрите на его данные, даже статистические. У Нобоа практически нет травм, он проводит больше 30 игр за сезон. Медицинское обследование показало, что у него очень хорошие показатели даже для молодого человека.



— Полоз и Ерохин — игроки из «Ростова». Разбираете на куски команду Бердыева?

— Курбан Бекиевич прекрасный и великолепный специалист. Даже неудобно перед ним было. Бердыев, наверное, хотел видеть этих игроков у себя. Но было серьёзное пожелание нашего главного тренера Роберто Манчини, который хотел видеть этих игроков в «Зените». Мне как спортивному директору пришлось приложить максимум усилий, чтобы получить их.



— Как вам это удалось?

— У нас с Курбаном Бекиевичем дружеские отношения. Просто так получилось, что «Зенит» оказался немного быстрее. Век футболиста не долог, ребята хотят уверенности в завтрашнем дне, поэтому мы чуть раньше смогли предложить им это.

— Какова ситуация с Дриусси? История с допингом — веская причина для того, чтобы человек не переехал в Россию? Или это решаемый вопрос?

— Если этот игрок окажется у нас, то мы проведём очень серьёзную медкомиссию. Но по нашей информации, которая пока не подтверждена, Дриусси не было среди тех игроков, у которых был обнаружен допинг.



— Главный тренер «Ривер Плейта» сказал, что игрок не попал в заявку на матчи чемпионата и на матч Кубка Либертадорес, потому что мыслями находится уже в «Зенит». Это должно вызывать беспокойство?

— Обнадёжить я смогу только тогда, когда контракт будет подписан. Сейчас глупо отрицать, что мы вели переговоры с Дриусси. Ситуация была очень непростой. Я надеюсь, что она разрешится в нашу пользу в ближайшие дни.

«Бадель хороший игрок, но в “Зените” его не будет»

— Вы тренировали Панюкова в «Атлантасе». Чем хорош этот игрок и почему он находится на просмотре в «Зените»?

— Он был одним из самых талантливых в своём возрасте. Николай Писарев это отмечал, будучи тренером молодёжной сборной, когда вывел команду в финальную часть чемпионата Европы. Тогда турнир проходил в Израиле, а Панюков был на три-четыре года моложе остальных. Он талантлив, и у него есть качества бомбардира. Я хотел, чтобы Роберто Манчини посмотрел на него вместе со своим тренерским штабом и вынес решение. Все-таки Панюков забил всего шесть мячей, играя в Европе, что для него небольшой показатель.



Мы приняли решение с тренерским штабом, что в «Зените-2» Андрей приведёт себя в порядок. Даже на тренировках видно, что он забивной. Мы разрешили ему тренироваться с основой, но пусть сначала в «Зените-2» докажет, что он бомбардир. Всё зависит только от него. Чтобы выиграть конкуренцию у таких игроков, как Кокорин, Дзюба и Полоз, нужно очень сильно постараться.



— Родриго Кайо из «Сан-Паулу» стоимостью 18 миллионов евро интересует «Зенит»? Зимой писали, что он мог переехать в Санкт-Петербург, но за 14 млн.

— Ничего не могу сказать про эту ситуацию.



— 20 миллионов за Руиса из «Спортинга» — это адекватная цена?

— Столько слухов вокруг, и такие большие трансферы… Нет, все это неправда.



— А 7−8 миллионов за Бонифаци из «Торино»?

— Здесь можно сказать так: когда Роберто Манчини интересуется какими-то игроками, это не значит, что он хочет их всех сразу пригласить в «Зенит». Он также хочет узнать ситуацию вокруг игрока. Как только главный тренер сделал телефонный звонок по этому поводу, сразу же все написали, что «Зенит» приобретёт футболиста.