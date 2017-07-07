Смолов, Дриусси, Мурильо — кто из них будет в «Зените»? Отвечает Сарсания
Спортивный директор «Зенита» рассказывает о трансферах — кто, когда, откуда и зачем.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Смолов был в нашем шорт-листе»
— Давайте сразу с вопроса в лоб. Велись ли переговоры между «Зенитом» и Смоловым?
— Нет.
— Правда ли, что «Зенит» не захотел отпускать Кокорина, и это главная причина,
— Изначально должен сказать, что вопрос так просто не ставится. Что вы упёрлись в Смолова? Смолов находился в нашей сфере интересов, был в
— Какими были условия перехода Смолова?
— Этого я не могу сказать. У нас были контакты, я знал какие есть возможности. Нас они либо не устроили, либо игрок с другими возможностями нас в этот момент больше привлекал.
— На текущий момент Фёдор Смолов интересен «Зениту» или нет?
— На текущий момент игрок с такими качествами и русским паспортом интересен «Зениту». Но, условия, на которых он может оказаться в «Зените», нам не подходят.
«К жесту Дзюбы и Кокорина отнесся с недоумением»
— От Смолова — к другим актуальным темам. Как вы расцениваете недавний жест Дзюбы и Кокорина в «Инстаграме»?
— Я, честно говоря, не понял, что это за жест. Так что отнёсся к нему с некоторым недоумением.
— Связи с Черчесовым вы не находите?
— Нет, и не хочу искать. Я думаю, что ребята
«Манчини рассчитывает на Новосельцева и Нету»
— Хави Гарсию сватали в «Бордо», но его агент опроверг эту информацию.
— Существует интерес к Хави Гарсии. У нас есть предложение от «Бордо» по его аренде, но на данный момент мы взяли паузу. Нам просто надо осмыслить ситуацию, пока даже не разговаривали с игроком.
— Нужен ли Манчини Новосельцев? Луческу на него не слишком рассчитывал.
— Новосельцев в списках игроков, которые в клубе остаются. Естественно, он нужен.
— Как обстоят дела с переподписанием контракта с Кришито?
— У Доменико были проблемы личного характера, сейчас они успешно разрешены. Игрок хочет остаться в «Зените», и он останется. У Кришито ещё год контракта. Думаю, чуть позже мы сядем за стол переговоров с ним и с его агентом.
— К Нету действительно есть интерес от «Галатасарая»?
— Может быть. Это только его агент знает. Нам никакого предложения от «Галатасарая» не поступало. По Нету мы переговоров никаких не ведём и не собираемся вести.
— Хочет ли сам Нету остаться в «Зените», и рассчитывает ли на него Манчини?
— Его агент сказал, что хочет. Манчини конечно рассчитывает. У нас и так сейчас дефицит центральных защитников. Нету — боевая единица. Он сыграл очень много матчей за клуб, постоянно стабильно выступает.
— Говорят, что Эрнани может уехать в Германию или Италию. В частности, есть информация об интересе со стороны клуба «СПАЛ». Куда может уехать Эрнани?
— «СПАЛ» действительно заинтересован в том, чтобы взять Эрнани в аренду сроком на год. Но, Эрнани и его агент говорят, что у них есть несколько предложений от клубов из Германии и Франции, которые они сформируют в ближайшие несколько дней.
«Перемены в “Зените” — неизбежная действительность»
— В греческий ПАОК уже перешёл Мак. Есть мнение, что могут взять и Лодыгина. Футболисты сами захотели уйти или
— По Лодыгину разговоров не было — я не знаю откуда это берётся. А с Маком расстались по обоюдному желанию. Тренер не видит возможности часто выпускать Роберта на поле. ПАОК его очень ждёт, и Мак настроен на то, чтобы там играть. Это было обоюдное желание.
— Какая позиция клуба относительно Лодыгина?
— Он вратарь «Зенита». На данный момент никаких переговоров не ведётся.
— Что вас связывает с владельцем ПАОК Иваном Саввиди?
— Нас связывают добрые отношения. Мы хотим, чтобы у «Зенита» было больше команд, с которыми мы находились бы в добрых отношениях.
— Изначально вы говорили, что клуб покинут шесть человек. Ушли Данни, Мак, Юсупов; ещё уйдут Эрнани, Кержаков, Лодыгин, Цаллагов, Молло, Маурисио. Всего девять человек. Можно ли это назвать «революцией» в «Зените»?
— Это не революция, а неизбежная действительность. Таково видение нового главного тренера.
— Что об этом думает президент клуба Сергей Фурсенко? Как он воспринимает подобные изменения?
— Ни одно действие не выполняется без согласования главного тренера, президента клуба и совета директоров. Изложена позиция главного тренера, его видение, которое менеджмент клуба поддерживает. Совет директоров также понимает эту стратегию. Нет никаких противоречий между тренерским штабом, менеджментом и руководством.
— Что под собой подразумевает стратегия Манчини?
— Перед нами стоит задача создать сильную команду. Не только по российским меркам, но и по европейским. Задача — собрать лучших российских игроков и очень хороших иностранцев.
«Предложили Кержакову работу в клубе»
— Если разделить в процентном соотношении русских и иностранцев, то на какую цифру ориентируется «Зенит»? Особенно учитывая изменение лимита с сезона 2018/19 на схему 10+15.
— Во главе угла стоит качество футболистов. Поэтому нельзя сейчас сказать, какое будет соотношение: 60 на 40 или 50 на 50. Всё зависит от качества футболистов. Мы провели товарищескую игру с «Аустрией» составом, приближённым к основному. В нём было семь россиян. Стоит учитывать ещё то, что Жулиано в виде эксперимента играл форварда, а в первом тайме играли Кокорин и Дзюба — получилось восемь или девять россиян в составе. Мы хотим, чтобы у нас прежде всего были сильные отечественные игроки. В «Зените», даже когда он выигрывал кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, был российский костяк. От этого никуда не денешься, мы к этому опять приходим.
— Какие позиции можно назвать российскими?
— Можно назвать
— Какова судьба Цаллагова, Молло и Маурисио?
— По Цаллагову и Молло пока не предложений. Что касается Маурисио, то ведутся переговоры с одним клубом. Это восточный клуб.
— Клуб думает над тем, чтобы организовать прощальный матч для Кержакова или попрощаться с ним
— Саша — лучший бомбардир. Мы все его уважаем и любим. Предложили ему работу в клубе. Если он примет предложение, то сам расскажет — что за должность. Что касается матча, то это не в моей компетенции, нужно у руководства спрашивать. Он достоин прощального матча и хороших проводов.
— В клуб пришли Паредес, Нобоа, Полоз, Ерохин. Приход скольких игроков планируется ещё?
— Мы надеемся, как минимум, на троих.
— Готов ли «Зенит» предложить за Кристина Павона 20 миллионов евро?
— Не, не готов. Мы не ведём переговоров по этому игроку, хотя он был в
— Известно, что Паредес очень привязан к семье. Нет опасений, что ему будет трудно в России?
— Здесь всё было оговорено, думаю, по этому поводу нет никаких опасений. Паредес попросил найти ему хороший дом или квартиру, потому что члены его семьи поедут с ним. Был такой разговор.
— Почему отказались от Маноласа или не отказались?
— Здесь никто ни от кого не отказывался. Были переговоры, которые, к сожалению, не зашли далеко. Но о причинах на данный момент я не могу говорить.
«Полоз и Ерохин? У нас с Бердыевым дружеские отношения»
— Как оцениваете трансфер Нобоа?
— Нобоа — человек, который в России всё всем доказал, он был одним из лучших на своей позиции. У него русская жена, а он сам говорит
— Вас не смущает его возраст?
— Прежде всего, посмотрите на его данные, даже статистические. У Нобоа практически нет травм, он проводит больше 30 игр за сезон. Медицинское обследование показало, что у него очень хорошие показатели даже для молодого человека.
— Полоз и Ерохин — игроки из «Ростова». Разбираете на куски команду Бердыева?
— Курбан Бекиевич прекрасный и великолепный специалист. Даже неудобно перед ним было. Бердыев, наверное, хотел видеть этих игроков у себя. Но было серьёзное пожелание нашего главного тренера Роберто Манчини, который хотел видеть этих игроков в «Зените». Мне как спортивному директору пришлось приложить максимум усилий, чтобы получить их.
— Как вам это удалось?
— У нас с Курбаном Бекиевичем дружеские отношения. Просто так получилось, что «Зенит» оказался немного быстрее. Век футболиста не долог, ребята хотят уверенности в завтрашнем дне, поэтому мы чуть раньше смогли предложить им это.
— Какова ситуация с Дриусси? История с допингом — веская причина для того, чтобы человек не переехал в Россию? Или это решаемый вопрос?
— Если этот игрок окажется у нас, то мы проведём очень серьёзную медкомиссию. Но по нашей информации, которая пока не подтверждена, Дриусси не было среди тех игроков, у которых был обнаружен допинг.
— Главный тренер «Ривер Плейта» сказал, что игрок не попал в заявку на матчи чемпионата и на матч Кубка Либертадорес, потому что мыслями находится уже в «Зенит». Это должно вызывать беспокойство?
— Обнадёжить я смогу только тогда, когда контракт будет подписан. Сейчас глупо отрицать, что мы вели переговоры с Дриусси. Ситуация была очень непростой. Я надеюсь, что она разрешится в нашу пользу в ближайшие дни.
«Бадель хороший игрок, но в “Зените” его не будет»
— Вы тренировали Панюкова в «Атлантасе». Чем хорош этот игрок и почему он находится на просмотре в «Зените»?
— Он был одним из самых талантливых в своём возрасте. Николай Писарев это отмечал, будучи тренером молодёжной сборной, когда вывел команду в финальную часть чемпионата Европы. Тогда турнир проходил в Израиле, а Панюков был на
Мы приняли решение с тренерским штабом, что в «Зените-2» Андрей приведёт себя в порядок. Даже на тренировках видно, что он забивной. Мы разрешили ему тренироваться с основой, но пусть сначала в «Зените-2» докажет, что он бомбардир. Всё зависит только от него. Чтобы выиграть конкуренцию у таких игроков, как Кокорин, Дзюба и Полоз, нужно очень сильно постараться.
— Родриго Кайо из «Сан-Паулу» стоимостью 18 миллионов евро интересует «Зенит»? Зимой писали, что он мог переехать в
— Ничего не могу сказать про эту ситуацию.
— 20 миллионов за Руиса из «Спортинга» — это адекватная цена?
— Столько слухов вокруг, и такие большие трансферы… Нет, все это неправда.
— А 7−8 миллионов за Бонифаци из «Торино»?
— Здесь можно сказать так: когда Роберто Манчини интересуется
— То есть речь идёт только об интересе?
— Вполне возможно, что тренер интересовался
— История с Баделем из «Фиорентины» закончена?
— Можно сказать, что Бадель очень хороший игрок, он нам нравится. Но его не будет в «Зените», потому что у нас уже есть Паредес.
— Насколько Настасич интересен «Зениту»?
— Мне, если честно, было интересно прочитать слова Настасича о том, что он отказался от предложения «Зенита». С полной уверенностью могу сказать, что мы не делали ему предложенийи не рассматривали его кандидатуру в качестве усиления.
— Что можете сказать о Мурильо?
— Это игрок, которого Роберто Манчини очень хорошо знает. Но, Роберто знает и других защитников серии А. Пока нет
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter