Безбородов рассудит «Спартак» и «Локомотив» в матче за Суперкубок России
МОСКВА, 7 июл —
Р-Спорт. Бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга будет обслуживать матч за Суперкубок России между московскими клубами «Спартак» и «Локомотив», сообщается на официальном сайте РФС.
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Встреча пройдет 14 июля на стадионе «Локомотив» в Москве.
Помогать Безбородову будут судьи на линии Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Мосякин (Москва), дополнительные ассистенты рефери — Кирилл Левников (Санкт-Петербург) и Алексей Сухой (Люберцы), резервный арбитр — Валерий Данченко (Уфа).
В прошедшем сезоне «Спартак» стал чемпионом России, а «Локомотив» завоевал Кубок страны.
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