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7 июля 2017, 13:24 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Безбородов рассудит «Спартак» и «Локомотив» в матче за Суперкубок России

МОСКВА, 7 июл — Р-Спорт. Бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга будет обслуживать матч за Суперкубок России между московскими клубами «Спартак» и «Локомотив», сообщается на официальном сайте РФС.

Бригада арбитров во главе с Владиславом <span class=error>Безбородовым</span> из <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> будет обслуживать матч за <span class=error>Суперкубок</span> России между московскими клубами Спартак и Локомотив сообщается на официальном сайте <span class=error>РФС</span>. Увеличить
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Встреча пройдет 14 июля на стадионе «Локомотив» в Москве.

Помогать Безбородову будут судьи на линии Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Мосякин (Москва), дополнительные ассистенты рефери — Кирилл Левников (Санкт-Петербург) и Алексей Сухой (Люберцы), резервный арбитр — Валерий Данченко (Уфа).

В прошедшем сезоне «Спартак» стал чемпионом России, а «Локомотив» завоевал Кубок страны.

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