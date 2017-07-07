Смолов отказался уйти в «Зенит» и попросит Галицкого о трансфере в «Спартак»
Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов отказался от перехода в «Зенит».
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Именно с этим связаны комментарии спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании о том, что клуб не интересуется Смоловым.
Федор хочет продолжить карьеру в другом клубе и попросит владельца «Краснодара» Сергея Галицкого отпустить его. Предметный интерес к нападающему при этом проявляет «Спартак». В четверг нападающий присоединился к «Краснодару» на предсезонном сборе в Австрии.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» может обменять Смолова в «Зенит» на нападающего Александра Кокорина, но сегодня такой сценарий не выглядит реалистичным.
«Спартак» начал активно интересоваться Смоловым ещё зимой, это нападающий подтвердил в интервью «Чемпионату» перед Кубком Конфедераций.
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