Смолов отказался уйти в «Зенит» и попросит Галицкого о трансфере в «Спартак»

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Именно с этим связаны комментарии спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании о том, что клуб не интересуется Смоловым.

Федор хочет продолжить карьеру в другом клубе и попросит владельца «Краснодара» Сергея Галицкого отпустить его. Предметный интерес к нападающему при этом проявляет «Спартак». В четверг нападающий присоединился к «Краснодару» на предсезонном сборе в Австрии.



Ранее сообщалось, что «Краснодар» может обменять Смолова в «Зенит» на нападающего Александра Кокорина, но сегодня такой сценарий не выглядит реалистичным.



«Спартак» начал активно интересоваться Смоловым ещё зимой, это нападающий подтвердил в интервью «Чемпионату» перед Кубком Конфедераций.