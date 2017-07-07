Арбитр Безбородов обслужит матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом»
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым будет работать на матче за Суперкубок России по футболу между московскими клубами «Спартак» и «Локомотив». Об этом сообщает
пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
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Полный список арбитров на встречу выглядит следующим образом: главный судья — Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты — Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Мосякин (Москва); дополнительные ассистенты судьи — Кирилл Левников (Санкт-Петербург), Алексей Сухой (Люберцы), резервный судья — Валерий Данченко (Уфа).
Встреча за Суперкубок страны пройдет 14 июля в Москве на стадионе «Локомотив».
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