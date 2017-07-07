Канищев: Не знаю, какое шило в одно место надо найти, чтобы Кокорин проснулся
Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказал мнение, что приход в петербургский клуб Александра Ерохина и Дмитрия Полоза — это скорее ослабление конкурентов.
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Видимо, что-то случилось...
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«Сложно сказать, может, они и заиграют в Питере на постоянной основе, но скорее их переход в «Зенит» — это ослабление конкурентов. Тот же Ерохин чего добился в «Ростове»?
Ну, а что касается сборной, то Ерохин играет в ней потому, что более опытных и мастеровитых футболистов у нас нет. Есть Смолов, который постоянно в основе национальной команды. Есть Ерохин, выходящий на замену… Таков уровень сегодняшней сборной России, в которой собраны в основном игроки калибра Ерохина. Но у меня есть сомнение, что он готов для больших свершений.
Полоз — это вряд ли прямая конкуренция Артёму Дзюбе, он не играет на позиции Артёма. Александру Кокорину — да, будет конкурентом. Но я надеюсь, что последний
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