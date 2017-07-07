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7 июля 2017, 10:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Канищев: Не знаю, какое шило в одно место надо найти, чтобы Кокорин проснулся

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказал мнение, что приход в петербургский клуб Александра Ерохина и Дмитрия Полоза — это скорее ослабление конкурентов.

Бывший футболист Зенита Александр <span class=error>Канищев</span> высказал мнение что приход в петербургский клуб Александра <span class=error>Ерохина</span> и Дмитрия Полоза — это скорее ослабление конкурентов. Увеличить
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«Сложно сказать, может, они и заиграют в Питере на постоянной основе, но скорее их переход в «Зенит» — это ослабление конкурентов. Тот же Ерохин чего добился в «Ростове»?

Ну, а что касается сборной, то Ерохин играет в ней потому, что более опытных и мастеровитых футболистов у нас нет. Есть Смолов, который постоянно в основе национальной команды. Есть Ерохин, выходящий на замену… Таков уровень сегодняшней сборной России, в которой собраны в основном игроки калибра Ерохина. Но у меня есть сомнение, что он готов для больших свершений.

Полоз — это вряд ли прямая конкуренция Артёму Дзюбе, он не играет на позиции Артёма. Александру Кокорину — да, будет конкурентом. Но я надеюсь, что последний когда-нибудь проснётся. Правда, не знаю, какое шило в одно место с учётом зарплаты, получаемой в «Зените», и выдаваемых авансов нужно для него найти. Причём Кокорин может играть и давать результат. Просто надо разбудить парня, — цитирует Канищева «Спорт уик-энд».

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