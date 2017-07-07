Канищев: Не знаю, какое шило в одно место надо найти, чтобы Кокорин проснулся

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«Сложно сказать, может, они и заиграют в Питере на постоянной основе, но скорее их переход в «Зенит» — это ослабление конкурентов. Тот же Ерохин чего добился в «Ростове»?

Ну, а что касается сборной, то Ерохин играет в ней потому, что более опытных и мастеровитых футболистов у нас нет. Есть Смолов, который постоянно в основе национальной команды. Есть Ерохин, выходящий на замену… Таков уровень сегодняшней сборной России, в которой собраны в основном игроки калибра Ерохина. Но у меня есть сомнение, что он готов для больших свершений.