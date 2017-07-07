Болельщики: Эти легионеры только развращают наших футболистов
Новое заявление Виталия Мутко о лимите на легионеров и мнение на этот счет Леонида Федуна — самая обсуждаемая тема минувшего четверга.
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Леонид ФЕДУН: «КУДА ЕЩЕ ОСЛАБЛЯТЬ ЛИМИТ, ЕСЛИ У НАС ПОТЕРЯ ЗОБНИНА ПРИВОДИТ К НЕВЫХОДУ СБОРНОЙ ИЗ ГРУППЫ?».
Владелец «Спартака» в интервью «СЭ» высказал мнение о лимите на легионеров, поддержал введение видеоповторов и не стал комментировать ситуацию с трансфером форварда Федора Смолова.
Fred85. Неужели он реально думает что только отсутствие Зобнина помешала сборной выйти из группы.
SIZ170. … никто не мешает 11 *зобниных* в состав ставить)))).
«ЛИМИТА “10+15” НЕ БУДЕТ». ГОРЯЧИЙ МОНОЛОГ МУТКО.
Chrome. «Хотя я вот изучил немецкие клубы: так там в паре команд уже нет ни одного немца!» — а вывод о сборной, выигравшей ключевые мировые трофеи последних лет, современный российский чиновник сделать не может?
BATAMAN. Да вообще надо закрыться. Эти легионеры только развращают наших футболистов. То научили по заграницам пить шампанское, то «месседжи» делать. А так закроемся и не будет влияния загнивающего запада.
Антимайдан. Все по делу сказано. Дело за малым :) — задуманное «исполнять, спокойно и грамотно"©.
giperforg. Понятно, короче очередное завуалированное ужесточение лимита.
Redgy. так и вижу финал ЧМ-2030
«ЗЕНИТ» ГОТОВ РАССТАТЬСЯ С ЭРНАНИ, МАУРИСИУ, МОЛЛО И ЦАЛЛАГОВЫМ.
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сообщил о том, что клуб готов во время летнего трансферного окна расстаться в летнее межсезонье с полузащитниками Эрнани, Маурисиу и Йоаном Молло, а также защитником Ибрагимом Цаллаговым. По его словам, футболисты знают о планах
sakusda. Чтобы продать
Slim Taller. Нынешняя метла в Зените поступает абсолютно верно. Тех игроков набрала старая….
Valdemarson. Поматросили и бросили!
Джин_SM (v3). Бесплатно же взяли француза! Отдайте его за воблу обратно….
СМОЛОВ НА КОКОРИНА. САРСАНИЯ О ТОМ, ВОЗМОЖЕН ЛИ ОБМЕН.
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал возможность обмена форварда питерцев Александра Кокорина на Федора Смолова.
Friend of Misery. Не надо никого менять. Песня есть такая: «Я-Я-Я,
Millwall82. Не знаю зачем очередной лимитчик Зениту. Тем более не такой уже и молодой. Не продашь же ведь потом никому.
ЗлобныйЖиртрест. «Кокорина не отдаем». Правильнее сказать: «Кокорина не берут».
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