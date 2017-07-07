Болельщики: Эти легионеры только развращают наших футболистов

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Леонид ФЕДУН: «КУДА ЕЩЕ ОСЛАБЛЯТЬ ЛИМИТ, ЕСЛИ У НАС ПОТЕРЯ ЗОБНИНА ПРИВОДИТ К НЕВЫХОДУ СБОРНОЙ ИЗ ГРУППЫ?».

Владелец «Спартака» в интервью «СЭ» высказал мнение о лимите на легионеров, поддержал введение видеоповторов и не стал комментировать ситуацию с трансфером форварда Федора Смолова.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Леонид Федун: "Куда еще ослаблять лимит, если у нас потеря Зобнина приводит к невыходу сборной из группы?"<a href="https://t.co/To7vCWHw7M">https://t.co/To7vCWHw7M</a> <a href="https://t.co/1aD2jfwLjv">pic.twitter.com/1aD2jfwLjv</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/883058045512712192">6 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Fred85. Неужели он реально думает что только отсутствие Зобнина помешала сборной выйти из группы.

Aleksart-spb. а мы все на акинфеева гнали.

SIZ170. … никто не мешает 11 *зобниных* в состав ставить)))).

«ЛИМИТА “10+15” НЕ БУДЕТ». ГОРЯЧИЙ МОНОЛОГ МУТКО.

Вице-премьер и глава РФС остро высказался на главную тему последних дней.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Станислав Черчесов высказался на тему лимита и больших контрактов<a href="https://t.co/AiCbDfsKaE">https://t.co/AiCbDfsKaE</a> <a href="https://t.co/oiXQzWj52W">pic.twitter.com/oiXQzWj52W</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/883005136825495552">6 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Chrome. «Хотя я вот изучил немецкие клубы: так там в паре команд уже нет ни одного немца!» — а вывод о сборной, выигравшей ключевые мировые трофеи последних лет, современный российский чиновник сделать не может?

BATAMAN. Да вообще надо закрыться. Эти легионеры только развращают наших футболистов. То научили по заграницам пить шампанское, то «месседжи» делать. А так закроемся и не будет влияния загнивающего запада.

Антимайдан. Все по делу сказано. Дело за малым :) — задуманное «исполнять, спокойно и грамотно"©.

giperforg. Понятно, короче очередное завуалированное ужесточение лимита.

Redgy. так и вижу финал ЧМ-2030 Россия-Китай!

«ЗЕНИТ» ГОТОВ РАССТАТЬСЯ С ЭРНАНИ, МАУРИСИУ, МОЛЛО И ЦАЛЛАГОВЫМ.

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сообщил о том, что клуб готов во время летнего трансферного окна расстаться в летнее межсезонье с полузащитниками Эрнани, Маурисиу и Йоаном Молло, а также защитником Ибрагимом Цаллаговым. По его словам, футболисты знают о планах сине-бело-голубых.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">⚠ СМИ узнали, с кем "Зенит" намерен расстаться уже этим летом <a href="https://t.co/MRRKrBcD3e">https://t.co/MRRKrBcD3e</a> <a href="https://t.co/RxEBVFw9fB">pic.twitter.com/RxEBVFw9fB</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/882859233443807233">6 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

sakusda. Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет.

Luch-Energy. Это просто подготовка к лимиту 10+15.

Slim Taller. Нынешняя метла в Зените поступает абсолютно верно. Тех игроков набрала старая….

Valdemarson. Поматросили и бросили!

Джин_SM (v3). Бесплатно же взяли француза! Отдайте его за воблу обратно….

СМОЛОВ НА КОКОРИНА. САРСАНИЯ О ТОМ, ВОЗМОЖЕН ЛИ ОБМЕН.

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал возможность обмена форварда питерцев Александра Кокорина на Федора Смолова.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Смолов - Кокорин: обмену помешает Дриусси. Текст <a href="https://twitter.com/EgorovSA">@EgorovSA</a> на основе последних инсайдов<a href="https://t.co/OSs76EmmEQ">https://t.co/OSs76EmmEQ</a> <a href="https://t.co/j81iaokDBZ">pic.twitter.com/j81iaokDBZ</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/883045463091499010">6 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">⚡ Эксклюзив "СЭ": Смолов на Кокорина. Сарсания о том, возможен ли обмен <a href="https://t.co/828ChlIGFL">https://t.co/828ChlIGFL</a> <a href="https://t.co/97QuFfTYkk">pic.twitter.com/97QuFfTYkk</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/882894993744166912">6 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Friend of Misery. Не надо никого менять. Песня есть такая: «Я-Я-Я, коко-зюба, я-я-е… » :) Из песни слова не выкинешь :)).

Millwall82. Не знаю зачем очередной лимитчик Зениту. Тем более не такой уже и молодой. Не продашь же ведь потом никому.

Зенит-супер-чемпион. шило на мыло.

ЗлобныйЖиртрест. «Кокорина не отдаем». Правильнее сказать: «Кокорина не берут».