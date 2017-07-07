Олег Терехин: «Динамо» будет бороться за Лигу Европы
Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин поделился ожиданиями от выступления
бело-голубых в новом сезоне российской премьер-лиги.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— За выступлением «Динамо» в ФНЛ следили?
— Следил.
— Команда легко прошла турнирную дистанцию. Это первый дивизион настолько слаб или «Динамо» слишком хорошо для него?
— Конечно, ФНЛ стала намного слабее. Большинству команд приходиться думать не столько о футболе, сколько о финансовом выживании. Но это не динамовская проблема. Команда спокойно, за один сезон решила задачу возвращения в класс сильнейших.
—
— Думаю, да. Это уже опытный специалист с динамовскими корнями, работал на Украине и в России, сам в прошлом замечательный игрок. Командочку он слепил приличную, играющую. Опираясь на опытный костяк, подтягивает молодежь. И микроклимат в команде, чувствуется, здоровый.
— Давайте поговорим о нападающих. Начнем с Панченко.
— Его роль трудно переоценить. Столько назабивал в прошлом сезоне, тащил на себе команду. Доказал, что на уровне ФНЛ он — Пеле. Но Панченко, считаю, и в
— Что скажете о Луценко и Бечирае?
— Не знаю, как Бечирай оказался в команде. Этот футболист не соответствует уровню «Динамо». Луценко же неплохо смотрелся в отдельных матчах, и за «Мордовию» ранее забивал в РФПЛ, но
— Из аренды вернулся Ионов…
— Безусловно, это усиление. Ионов — хороший, качественный футболист.
— Не сочтет Алексей, вкусивший Лиги чемпионов, возвращение в «Динамо» за понижение?
— Да много ли он сыграл в Лиге чемпионов? «Динамо» — это не понижение, а хороший клуб. И вообще Ионов, на мой взгляд, честолюбивый парень, который не позволит себе валять дурака.
— Какие задачи «Динамо» будет решать в новом сезоне?
— Будет бороться за Лигу Европы.
— Динамовское начальство ставит более приземленные цели — 8−12 места.
— «Уфа» же в прошлом сезоне смогла побороться за еврокубки. И «Амкар» пытался, и «Терек»… Чем
— Кстати, о приобретениях. Как вам Вандерсон и Шуньич?
— Вандерсон по «Краснодару» мне очень нравился, хороший трансфер. Насчет Шуньича не уверен, не следил за ним. Взяли его, насколько я понимаю, свободным агентом. Для ротации он, наверно, сгодится. К тому же ему, как и Вандерсону, не надо адаптироваться к российским реалиям.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter