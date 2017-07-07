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7 июля 2017, 10:13 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Олег Терехин: «Динамо» будет бороться за Лигу Европы

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин поделился ожиданиями от выступления бело-голубых в новом сезоне российской премьер-лиги.

Бывший нападающий московского Динамо Олег <span class=error>Терехин</span> поделился ожиданиями от выступления <nobr>бело-голубых</nobr> в новом сезоне российской <nobr>премьер-лиги.</nobr> Увеличить
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— За выступлением «Динамо» в ФНЛ следили?
— Следил.

— Команда легко прошла турнирную дистанцию. Это первый дивизион настолько слаб или «Динамо» слишком хорошо для него?
— Конечно, ФНЛ стала намного слабее. Большинству команд приходиться думать не столько о футболе, сколько о финансовом выживании. Но это не динамовская проблема. Команда спокойно, за один сезон решила задачу возвращения в класс сильнейших.

— Бело-голубые угадали с Калитвинцевым?
— Думаю, да. Это уже опытный специалист с динамовскими корнями, работал на Украине и в России, сам в прошлом замечательный игрок. Командочку он слепил приличную, играющую. Опираясь на опытный костяк, подтягивает молодежь. И микроклимат в команде, чувствуется, здоровый.

— Давайте поговорим о нападающих. Начнем с Панченко.
— Его роль трудно переоценить. Столько назабивал в прошлом сезоне, тащил на себе команду. Доказал, что на уровне ФНЛ он — Пеле. Но Панченко, считаю, и в премьер-лиге будет заметной фигурой. В отличие от ЦСКА в «Динамо» ему доверяют, он стал лидером и для него это большой стимул.

— Что скажете о Луценко и Бечирае?
— Не знаю, как Бечирай оказался в команде. Этот футболист не соответствует уровню «Динамо». Луценко же неплохо смотрелся в отдельных матчах, и за «Мордовию» ранее забивал в РФПЛ, но почему-то не сложилось у него в «Динамо». Бывает такое.

— Из аренды вернулся Ионов…
— Безусловно, это усиление. Ионов — хороший, качественный футболист.

— Не сочтет Алексей, вкусивший Лиги чемпионов, возвращение в «Динамо» за понижение?
— Да много ли он сыграл в Лиге чемпионов? «Динамо» — это не понижение, а хороший клуб. И вообще Ионов, на мой взгляд, честолюбивый парень, который не позволит себе валять дурака.

— Какие задачи «Динамо» будет решать в новом сезоне?
— Будет бороться за Лигу Европы.

— Динамовское начальство ставит более приземленные цели — 8−12 места.
— «Уфа» же в прошлом сезоне смогла побороться за еврокубки. И «Амкар» пытался, и «Терек»… Чем бело-голубые хуже? Тем более, уверен, что у «Динамо» еще будут приобретения.

— Кстати, о приобретениях. Как вам Вандерсон и Шуньич?
— Вандерсон по «Краснодару» мне очень нравился, хороший трансфер. Насчет Шуньича не уверен, не следил за ним. Взяли его, насколько я понимаю, свободным агентом. Для ротации он, наверно, сгодится. К тому же ему, как и Вандерсону, не надо адаптироваться к российским реалиям.

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