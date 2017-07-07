Как это работает. Массажисты РФПЛ
Новая глава из нашего цикла о футбольных профессиях посвящена людям, без которых сегодня не представишь ни одну команду, — массажистам.
Когда в отечественных футбольных командах появились массажисты?
На этот вопрос лучше всего ответят старожилы. «Люди этой профессии стали работать в советском футболе примерно в 50-е годы, если не раньше, — говорит заслуженный врач России Савелий Мышалов, долгое время трудившийся в “Локомотиве”. — В то время массажисты и врачи были взаимозаменяемы. Они выполняли функции друг друга. Не было такого дробления на профессии, как сейчас. К тому же изменилась и сама методика. Сегодня существуют точечные, сегментарные массажи. Раньше об этом никто и не знал, просто делали общий массаж. Сегодня же многие владеют новыми методиками, чем оказывают помощь командным врачам. Круг воздействий массажиста на спортсмена значительно увеличился. По сравнению со старым поколением нынешние специалисты намного выше классом».
Как становятся массажистами?
Существует несколько алгоритмов. Первый: окончить медколледж, училище или академию, пройти первичную специализацию по лечебному массажу, получить сертификат специалиста и каждые пять лет повышать квалификацию или проходить переаттестацию. Это самый надёжный способ, ведь помимо специализации массажиста вы будете иметь медобразование, которое может стать определяющим фактором при устройстве на работу. Второй: окончить институт физкультуры, пройти обучение на кафедре массажа или курсах. Однако здесь есть загвоздка — официально заниматься массажем люди с таким образование не могут, поскольку у них нет медобразования. Соответственно получить законную аттестацию по массажу они не смогут. И третий, самый фундаментальный способ: пройти обучение в медуниверситете или академии, получить специализацию по неврологии, физиотерапии, реабилитации или мануальной терапии, а затем пройти первичную специализацию по массажу. С таким багажом знаний можно смело претендовать на работу в
Зачем нужен массаж?
Прежде всего массаж — это восстановление после тяжёлых тренировок. «При массаже идёт отток венозной крови, восстанавливаются мыщцы», — рассказал Александр Самородов, массажист ФК «Уфа».
Какие обязанности у массажиста в команде?
Массажисты являются членами медицинской бригады клуба, их работу курирует главный врач команды. У него есть персонально досье на каждого футболиста. Утром и вечером каждого дня эта информация обновляется, в результате чего массажисты всегда владеют текущим раскладом по состоянию игроков. Массажисты приезжают на базу вместе с командой, их работа начинается за несколько часов до тренировки. Обязанности самые разные — от прямых до бытовых. Это приготовление чая, подготовка купелей, льда, воды, бани и специальных восстановительных напитков. В их состав входит мультикомплекс витаминов A, B и C, минералы. Витамины могут быть в виде растворимой таблетки или порошка. Также игрокам нужны аминокислоты, которые входят в состав протеиновых коктейлей и гейнеров. В жаркое время года это могут быть соляные растворы, которые нужны для поддержания
Ближе к началу тренировки футболисты начинают стягиваться в массажный кабинет со своими просьбами:
Как правило, массажисты первыми уходят с тренировки. Им нужно успеть подготовить всё необходимое для восстановления игроков, получить назначения от врачей. Далее начинаются физиопроцедуры, восстановительный массаж, погружения в бочки с холодной и горячей водой, восстановление при помощи специальных аппаратов с применением микроваловой и
В свое время ещё об одной своей обязанности рассказал массажист ЦСКА Михаил Насибов. Его задача на сборах помимо прочего — разбудить футболистов. Если
Что чаще всего приходится массировать массажистам?
Массажисты, выполняя общий массаж, стараются задействовать всю группу мышц. Но есть места, требующие особого внимания. Задняя поверхность бедра, например, массируется сильнее. Как следует нужно проминать и бицепс бедра. Также внимания требуют икроножные мышцы и передняя четырёхглавая мышца. Ну, а спина — это вообще основа всего, особенно поясничный отдел. Работа массажистов не зависит от амплуа футболистов. Конечно, в отдельно взятых случаях они могут сфокусироваться на
«У всех футболистов чаще всего приходится массировать спину и ноги. Проблемы при игре у всех одинаковые, от амплуа футболиста наши действия не зависят», — объясняет массажист «Урала» Константин Пермяков.
Любопытными подробностями поделился массажист выступавших в минувшем сезоне РФПЛ «Крыльев Советов» Сергей Пронин:
«На сборах 80% процентов команды играет на мозолях. Футболисты приходят из отпусков, кожа у них на ногах стала мягкой, плюс они надели новые бутсы. В итоге
Массаж для футболистов — это удовольствие?
Прежде всего это необходимость. Ну, а по поводу удовольствия очень ёмко выразился в интервью официальному сайту массажист едва не вышедшего в этом году в РФПЛ ФК «Енисей» Роман Бурико: «Я не делаю релаксирующие процедуры, а занимаюсь серьёзным сильным массажем, который некоторых даже пробивает на слёзы, крики».
Массаж — обязательная процедура для футболиста?
Восстановление игрока — это неотъемлемая часть футбольного процесса. В связи с этим крайне странным выглядит отказ футболиста от массажа. Но такое случается.
«В основном массажем пренебрегает молодёжь. Обычно молодые не заходят в медицинскую комнату. Вроде как для них это даже зазорно. Ведь опытный игрок может легко подшутить над ещё зелёным, мол, в твоём возрасте я ещё не знал, что такое массаж», — рассказывает массажист «Крыльев Советов» Сергей Пронин. Случается такое и со взрослыми игроками. Правда, уже при иных обстоятельствах. «Футболист думает: “Мне надо сегодня с женой пораньше встретиться. Ну его, этот массаж, завтра сделаю. Всё равно поедем на выезд и нас закроют в отеле, там и помассируют”. Это неправильно, и мы работаем над этим, объясняем. Рано или поздно человек всё равно поймёт, что всю неделю тренировок он валял дурака и подошёл к игре с тяжёлыми ногами. Игрок это осознаёт и уже перед следующим матчем начинает
А вот что на эту тему думает массажист «Анжи» Вадим Асриян: «Конечно, это обязательная процедура! Да, сейчас придумано много всяких массажных кресел, но то, что мы делаем руками, не сможет повторить никакое кресло или тренажёр».
Также существует вариант, при котором футболист может частично оказать себе восстановительную помощь самостоятельно. Это возможно при наличии собственного аппарата. Например, того же «GameReady».
Как часто футболистам нужен массаж?
Как ни странно, но даже рекомендуется делать массаж не слишком часто. Дело в том, что организм и тело быстро привыкают к хорошему, и массаж перестаёт приносить должный эффект. Даже существует поверие, что за день до игры массаж делать нельзя. Мышцы расслабляются, а должны быть в тонусе. Допускается разве что лёгкий тонизирующий массаж, чтобы футболист встряхнул мышцы и взбодрился.
Сколько массажей в день делает массажист?
Как рассказывают представители этой профессии, на сборах им приходится делать от 12 до 16 массажей в день. В общем, загрузка приличная.
Бывает ли у массажистов частная практика в повседневной жизни?
Как правило, с таким они сталкиваются в процессе обучения или на первых порах работы. Ведь лишняя практика, а иногда и подработка не будут лишними. С появлением же основного места работы частная работа если и не сходит на нет, то встречается редко. Вот что рассказал массажист «Анжи» Вадим Асриян:
— Когда я работал в оздоровительном комплексе, то нередко выезжал на дом. Однако с приходом в «Анжи я этим заниматься перестал. В частном порядке могу помочь лишь своим близким: жене, дочери или сыну.
Зачем массажист выбегает на поле вместе с врачом?
Потому что врачу необходима помощь. Элементарно, когда врач открывает свой чемоданчик, массажист знает, что из него нужно достать для каждого конкретного случая. К тому же нередко
«Массажист в таких случаях всегда берёт с собой воду, чтобы в эту минутную паузу другие игроки смогли утолить жажду. В то же время
Сколько массажистов в среднем работает в командах РФПЛ?
В большинстве клубов — минимум по два человека в каждой команде. Наибольшим количеством «рук» могут похвастать такие команды РФПЛ, как «Локомотив», «Рубин», ЦСКА, «Ростов», «Краснодар» и’Динамо. В первых трёх клубах работают аж по три массажиста, а в «Динамо» — и вовсе четыре, что является наибольшим показателем в
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