Как это работает. Массажисты РФПЛ

Когда в отечественных футбольных командах появились массажисты?

На этот вопрос лучше всего ответят старожилы. «Люди этой профессии стали работать в советском футболе примерно в 50-е годы, если не раньше, — говорит заслуженный врач России Савелий Мышалов, долгое время трудившийся в “Локомотиве”. — В то время массажисты и врачи были взаимозаменяемы. Они выполняли функции друг друга. Не было такого дробления на профессии, как сейчас. К тому же изменилась и сама методика. Сегодня существуют точечные, сегментарные массажи. Раньше об этом никто и не знал, просто делали общий массаж. Сегодня же многие владеют новыми методиками, чем оказывают помощь командным врачам. Круг воздействий массажиста на спортсмена значительно увеличился. По сравнению со старым поколением нынешние специалисты намного выше классом».

Как становятся массажистами?

Существует несколько алгоритмов. Первый: окончить медколледж, училище или академию, пройти первичную специализацию по лечебному массажу, получить сертификат специалиста и каждые пять лет повышать квалификацию или проходить переаттестацию. Это самый надёжный способ, ведь помимо специализации массажиста вы будете иметь медобразование, которое может стать определяющим фактором при устройстве на работу. Второй: окончить институт физкультуры, пройти обучение на кафедре массажа или курсах. Однако здесь есть загвоздка — официально заниматься массажем люди с таким образование не могут, поскольку у них нет медобразования. Соответственно получить законную аттестацию по массажу они не смогут. И третий, самый фундаментальный способ: пройти обучение в медуниверситете или академии, получить специализацию по неврологии, физиотерапии, реабилитации или мануальной терапии, а затем пройти первичную специализацию по массажу. С таким багажом знаний можно смело претендовать на работу в топ-клубе. Важным пунктом также является наличие сертификата тейпирования и умение работать со спортивными повязками — тейпами.

Зачем нужен массаж?

Прежде всего массаж — это восстановление после тяжёлых тренировок. «При массаже идёт отток венозной крови, восстанавливаются мыщцы», — рассказал Александр Самородов, массажист ФК «Уфа».

Какие обязанности у массажиста в команде?

Массажисты являются членами медицинской бригады клуба, их работу курирует главный врач команды. У него есть персонально досье на каждого футболиста. Утром и вечером каждого дня эта информация обновляется, в результате чего массажисты всегда владеют текущим раскладом по состоянию игроков. Массажисты приезжают на базу вместе с командой, их работа начинается за несколько часов до тренировки. Обязанности самые разные — от прямых до бытовых. Это приготовление чая, подготовка купелей, льда, воды, бани и специальных восстановительных напитков. В их состав входит мультикомплекс витаминов A, B и C, минералы. Витамины могут быть в виде растворимой таблетки или порошка. Также игрокам нужны аминокислоты, которые входят в состав протеиновых коктейлей и гейнеров. В жаркое время года это могут быть соляные растворы, которые нужны для поддержания водно-соляного баланса в организме, а также для компенсации потерянной влаги и микроэлементов.

Ближе к началу тренировки футболисты начинают стягиваться в массажный кабинет со своими просьбами: кому-то нужно размять сустав, кому-то нужно наложить тейп — специальную эластичную ленту, обработанную акриловым раствором для приклеивания к телу. Тейпы нужны для того, чтобы «отключить» мышцу, уменьшить на неё нагрузку. С такой лентой боль чувствуется меньше. Предтренировочные процедуры носят характер предварительного массажа и разогрева мышц, где в ход идут специальные разогревающие мази. С началом тренировки работа массажистов не останавливается. В некоторых командах они помогают администраторам команды, выдают футболистам манишки, расставляют фишки на поле, подают мячи. И, самое важное, совместно с медиками пристально следят за процессом, чтобы в случае чего своевременно среагировать и оказать пострадавшему футболисту необходимую помощь.

Как правило, массажисты первыми уходят с тренировки. Им нужно успеть подготовить всё необходимое для восстановления игроков, получить назначения от врачей. Далее начинаются физиопроцедуры, восстановительный массаж, погружения в бочки с холодной и горячей водой, восстановление при помощи специальных аппаратов с применением микроваловой и ударно-волновой терапии. Например, аппарат «GameReady», манжеты которого надеваются на участки тела. Вода под давлением поступает в манжеты, в результате чего происходит охлаждающий эффект. В конце концов, это может быть обычный компресс со льдом или даже внутримышечная инъекция.

В свое время ещё об одной своей обязанности рассказал массажист ЦСКА Михаил Насибов. Его задача на сборах помимо прочего — разбудить футболистов. Если кто-то не снимает трубку, он идёт к номеру и стучит до тех пор, пока футболист не откроет.

Что чаще всего приходится массировать массажистам?

Массажисты, выполняя общий массаж, стараются задействовать всю группу мышц. Но есть места, требующие особого внимания. Задняя поверхность бедра, например, массируется сильнее. Как следует нужно проминать и бицепс бедра. Также внимания требуют икроножные мышцы и передняя четырёхглавая мышца. Ну, а спина — это вообще основа всего, особенно поясничный отдел. Работа массажистов не зависит от амплуа футболистов. Конечно, в отдельно взятых случаях они могут сфокусироваться на чём-то конкретном, но основная работа всегда связана с нижними конечностями и поясницами игроков.

«У всех футболистов чаще всего приходится массировать спину и ноги. Проблемы при игре у всех одинаковые, от амплуа футболиста наши действия не зависят», — объясняет массажист «Урала» Константин Пермяков.

Любопытными подробностями поделился массажист выступавших в минувшем сезоне РФПЛ «Крыльев Советов» Сергей Пронин:

«На сборах 80% процентов команды играет на мозолях. Футболисты приходят из отпусков, кожа у них на ногах стала мягкой, плюс они надели новые бутсы. В итоге кто-то мог натереть жуткий мозоль, а у кого-то дискомфорт между пальцев. Мы боремся с мозолями при помощи искусственной кожи — квадратных или круглых силиконовых подушечек. Кожа нарезается под нужную нам форму и клеится. Спустя какое-то время кожа на ногах игроков пройдёт стадию огрубения, и уже не будет так натираться».

Массаж для футболистов — это удовольствие?

Прежде всего это необходимость. Ну, а по поводу удовольствия очень ёмко выразился в интервью официальному сайту массажист едва не вышедшего в этом году в РФПЛ ФК «Енисей» Роман Бурико: «Я не делаю релаксирующие процедуры, а занимаюсь серьёзным сильным массажем, который некоторых даже пробивает на слёзы, крики».

Массаж — обязательная процедура для футболиста?

Восстановление игрока — это неотъемлемая часть футбольного процесса. В связи с этим крайне странным выглядит отказ футболиста от массажа. Но такое случается.

«В основном массажем пренебрегает молодёжь. Обычно молодые не заходят в медицинскую комнату. Вроде как для них это даже зазорно. Ведь опытный игрок может легко подшутить над ещё зелёным, мол, в твоём возрасте я ещё не знал, что такое массаж», — рассказывает массажист «Крыльев Советов» Сергей Пронин. Случается такое и со взрослыми игроками. Правда, уже при иных обстоятельствах. «Футболист думает: “Мне надо сегодня с женой пораньше встретиться. Ну его, этот массаж, завтра сделаю. Всё равно поедем на выезд и нас закроют в отеле, там и помассируют”. Это неправильно, и мы работаем над этим, объясняем. Рано или поздно человек всё равно поймёт, что всю неделю тренировок он валял дурака и подошёл к игре с тяжёлыми ногами. Игрок это осознаёт и уже перед следующим матчем начинает что-то понимать, интересоваться — а что мне нужно сделать?» — аргументирует Пронин.

А вот что на эту тему думает массажист «Анжи» Вадим Асриян: «Конечно, это обязательная процедура! Да, сейчас придумано много всяких массажных кресел, но то, что мы делаем руками, не сможет повторить никакое кресло или тренажёр».

Также существует вариант, при котором футболист может частично оказать себе восстановительную помощь самостоятельно. Это возможно при наличии собственного аппарата. Например, того же «GameReady».

Как часто футболистам нужен массаж?

Как ни странно, но даже рекомендуется делать массаж не слишком часто. Дело в том, что организм и тело быстро привыкают к хорошему, и массаж перестаёт приносить должный эффект. Даже существует поверие, что за день до игры массаж делать нельзя. Мышцы расслабляются, а должны быть в тонусе. Допускается разве что лёгкий тонизирующий массаж, чтобы футболист встряхнул мышцы и взбодрился.

Сколько массажей в день делает массажист?

Как рассказывают представители этой профессии, на сборах им приходится делать от 12 до 16 массажей в день. В общем, загрузка приличная.

Бывает ли у массажистов частная практика в повседневной жизни?

Как правило, с таким они сталкиваются в процессе обучения или на первых порах работы. Ведь лишняя практика, а иногда и подработка не будут лишними. С появлением же основного места работы частная работа если и не сходит на нет, то встречается редко. Вот что рассказал массажист «Анжи» Вадим Асриян:

— Когда я работал в оздоровительном комплексе, то нередко выезжал на дом. Однако с приходом в «Анжи я этим заниматься перестал. В частном порядке могу помочь лишь своим близким: жене, дочери или сыну. Всё-таки считаю, что мы тоже должны иногда отдыхать. Поймите, мышцы простого человека и футболиста — это две большие разницы. Например, ноги игрока и ноги моего сына — это две разные вещи. С сыном можно поработать и кистями рук, а с футболистом нужно приложить усилия. Когда в “Анжи” был Роберто Карлос и я брал его мышцы в руки, то из них можно было лепить, как из пластилина! Видимо, у него это природное, иначе я не знаю, где взять такие мощные мышцы. У кого-то они бывают такими жёсткими, что проще стену отмассировать».

Зачем массажист выбегает на поле вместе с врачом?

Потому что врачу необходима помощь. Элементарно, когда врач открывает свой чемоданчик, массажист знает, что из него нужно достать для каждого конкретного случая. К тому же нередко кому-то из игроков во время паузы нужна практическая помощь массажиста.

«Массажист в таких случаях всегда берёт с собой воду, чтобы в эту минутную паузу другие игроки смогли утолить жажду. В то же время кому-то из футболистов может понадобиться, чтобы ему потянули ногу или голеностоп, быстренько промяли мышцу. В общем, пользуясь моментом, массажист должен максимально помочь команде», — рассказал массажист «Анжи» Вадим Асриян.

Сколько массажистов в среднем работает в командах РФПЛ?