Квинси Промес: Предложения есть, но я хочу сыграть в Лиге чемпионов cо «Спартаком»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

БУДЕМ БИТЬСЯ ЗА НАШЕ ЧЕМПИОНСТВО

— «Мы — “Спартак”, и мы — бойцы», — ваша цитата после игры с «Вождовацем», в котором стычка Зе Луиша и одного из соперников на поле едва не привела к драке команда на команду.

— Конечно, потому что мы и есть команда бойцов. Вы меня достаточно хорошо знаете, я всегда хочу побеждать и всегда бьюсь за победу. Даже если это товарищеская игра. В том матче пришлось побыть бойцами и в прямом, и в переносном смыслах. Если нас не уважают, мы заставим уважать. Потому что мы «Спартак». Понимаю, что со стороны это может показаться странным — незначительный эпизод, да еще и в контрольной встрече на сборе, но из таких мелочей складывается характер. Мы вступились за своего товарища, вся команда! Мне это понравилось. Потому что впереди — сложный сезон, в котором надо защитить титул. И тут понадобятся все наши лучшие качества, включая и бойцовские. Будем биться за наше чемпионство.

— Попроси вас кто-то выбрать второе название для «Спартака», каким бы оно было?

— Воины! Воины «Спартака». По-моему, звучит круто.

— О чем думаете в первую очередь, когда вспоминаете прошлый сезон?

— «Мы это сделали». Первый титул за 16 лет, долгожданная победа. Я ведь так много мечтал о чемпионстве. Вспоминаю свои старые интервью, кажется, в каждом говорил, как хочу этого. А когда выполняешь то, что обещал, испытываешь невероятное счастье. По мне — это и есть настоящий футбол — ставить цели и достигать их. Сказать что-то, за что придется ответить. И мы ответили! Забивали на последних минутах — как я и Глуш, вырывали победы. Черт, слова оказались материальны, и от этого голова кружится!

— Пора ставить новые задачи, не так ли?

— Именно так. Реально верю в сказанное, потому будем говорить позитивные вещи. Нам надо защитить титул. Снова хочу быть первым, хочу выиграть Кубок, хочу как можно дальше пройти в Лиге чемпионов. Я победитель, и не боюсь об этом сказать.

— Как можно дальше в Лиге чемпионов — это насколько?

— Будет безумием говорить, что мы ее должны выиграть. Даже я, мечтатель, это понимаю (смеется). Но показать миру, что такое «Спартак», сыграть классные матчи, забить хорошие голы, порадовать болельщиков — это мы можем. В наших силах сделать так, чтобы эта Лига чемпионов вошла в историю клуба, чтобы все ребята посмотрели друг другу в глаза и сказали: мы сделали, что могли, нам не стыдно.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BV9kBqMh7-Y/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">It's a new season but it's the same winning team!???#QP10</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Quincy Promes (@qpromes) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-30T11:24:00+00:00">Июн 30 2017 в 4:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

МЕЧТАЮ СЫГРАТЬ С «БАРСЕЛОНОЙ»

— Для Квинси главная мотивация — Лига чемпионов или защита титула?

— Одно без другого не представляю. Если, например, далеко пройдем в Лиге, но не защитим титул, никто не обрадуется. И наоборот.

— Есть предпочтения по соперникам?

— Мечтаю сыграть с «Барселоной». Люблю этот клуб, восхищаюсь многими футболистами оттуда. Было бы здорово встретиться и постараться победить.

— «Спартак», кстати, в своей последней Лиге чемпионов как раз играл с «Барселоной».

— И победил вроде бы?

— Нет, уступил, но выглядел так хорошо, что воспринималось как победа.

— Точно, именно такое ощущение и осталось. Теперь вспоминаю, «Барселона» выиграла — 3:2. Действительно — достойный счет для встречи на «Камп Ноу». Тем более «Спартак» вел по ходу матча. Что ж, в этот раз должны сыграть лучше. Тогда ведь у «Спартака» не было Промеса, а теперь есть!

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.28703703703704% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BWGHhKyBPiX/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Quincy Promes (@qpromes)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-03T19:08:03+00:00">Июл 3 2017 в 12:08 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЕСЛИ УЙДУ, ТО ТОЛЬКО В СОЛИДНЫЙ КЛУБ

— В каждом интервью вас спрашивают о будущем.

— И сам себя об этом спрашиваю, причем постоянно. Ведь будущее — это то, чего я пока не знаю.

— Этим летом вам поступали предложения?

— Да, предложения есть, несколько клубов интересовались. Конкретнее лучше спросить у агента. Честно, пока не знаю, что произойдет дальше. Раньше говорил: вот стану чемпионом, и можно уходить. О’кей, я чемпион. Но впереди ведь Лига чемпионов, и это тоже жутко интересно, хочу там сыграть со «Спартаком». Пока не вижу причин для ухода, у меня еще четыре года контракта, торопиться не нужно. Совершенно точно не собираюсь размениваться по мелочам. Если уйду, то только в действительно солидный клуб. Думаю, болельщики поймут. Я четвертый год в команде, помог завоевать чемпионство, у нас отличные отношения.

— Но вы определили для себя какие-то сроки?

— Нет, потому что не знаю, когда настанет подходящий момент. Может, зимой, может, в следующем году или вообще через два года. Вы же знаете, тут многое зависит от конкретных обстоятельств. В любом случае я счастлив в «Спартаке», и мне интересно решать с ним высокие задачи.

— Как думаете, нынешний «Спартак» готов к таким задачам?

— Готов. Но, учитывая то, как много матчей в разных турнирах предстоит сыграть, нам требуется усиление. Это мое мнение. Если клуб приобретет еще одного, двух, а лучше трех хороших футболистов, будет очень здорово. Хотя бы для ротации. Чемпионат, Лига, Кубок — везде хочется выступить достойно. Так что, если на рынке есть подходящие игроки, их нужно брать.

— Пока «Спартак» приобрел одного новичка — серба Петковича.

— Петко — отличный парень. Он, кстати, играл в «Црвене Звезде» с одним моим другом, Митчеллом Дональдом. Кое-что обо мне знает. Надеюсь, Марко хорошо себя проявит в «Спартаке». Во всяком случае, мы все ему поможем.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.28703703703704% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BVIoj99htQ_/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Congrats birthday boy @sneijder10official! What an achievement, record holder with 131 caps! #Respect #Onsoranje</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Quincy Promes (@qpromes) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-09T22:03:53+00:00">Июн 9 2017 в 3:03 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

АДВОКАТ ПОЗДРАВИЛ С ТИТУЛОМ

— В сборной Голландии у вас впереди сплошные финалы. Нужно выиграть чуть ли не все оставшиеся матчи, чтобы попасть на чемпионат мира 2018 года. Это реально?

— Сложно, но не невозможно. Верю, что сделаем это. Команда на подъеме, мы сейчас провели хорошие игры, побеждаем, я вот начал забивать, что тоже радует. Постараемся.

— Как вам Дик Адвокат?

— Поздравил меня с чемпионством! Говорит, поверь, уж я-то знаю, что в России непросто стать первым. Как по мне, Адвокат — великий тренер. Теперь работаем вместе, чтобы вывести из кризиса сборную. Очень хочется поехать на чемпионат мира. Тем более что он бы стал для меня фактически домашним. Москва — это мой дом!

— Россия на Кубке конфедераций могла пройти дальше?

— Могла. Что ж, теперь возьмет реванш через год на чемпионате мира. Наши спартаковские ребята молодцы. Кто играл, делал это хорошо. Единственное, до сих пор не могу оправиться от травмы Зобнина. Мое сердце и мысли — с ним. Это последний человек, которому я бы пожелал такое повреждение. Рома, держись!

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:32.26851851851852% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BURCdGwBMnl/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Всем доброе утро! Good morning everyone !</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Quincy Promes (@qpromes) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-19T07:52:40+00:00">Май 19 2017 в 12:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Я НЕ МЕССИ, НО…

— Как ваш сынок?

— Отлично, спасибо! Через два дня ему исполнится два месяца.

— Большая у вас семья теперь.

— Да, трое детей и только одна жена. Мне нравится! Стараюсь делать все, чтобы детишкам было хорошо и чтобы они выросли хорошими людьми. Учу всему, что знаю сам, а потом пусть выбирают, кем стать. Моя задача — подготовить их к этому выбору. Впрочем, что-то я далеко заглядываю, это еще не скоро! Пока только учусь быть хорошим папой. Но, мне кажется, они меня очень любят. Жаль, что таким коротким получился отпуск.

— Где его провели?

— Совершенно секретная информация! Могу лишь сказать, что очень хорошо отдохнули. Знаете, всегда стараюсь жить на позитиве, но в первый день сбора было паршивое настроение. Так хорошо провел время с семьей, прощаться с ней невыносимо трудно. Потому и ходил тут грустный. Но уже на второй день полностью сосредоточился на работе и снова стал улыбаться. Работа есть работа, она тоже приносит много радости.

— Сильванус Нимели говорил мне, что вы очень помогаете молодежи. Отцовский инстинкт?

— Хорошая версия! Вы правы, я помогаю молодым. А знаете, почему? Потому что, когда я был таким, как они, пошел немного не в ту сторону. Вел себя как звезда, хотя это было не так. Думал не о том. Хочу, чтобы ребята избежали ошибок. Может, мой опыт сэкономит им пару лет, и парни вырастут еще быстрее. Прекрасно знаю, к чему может привести неправильное отношение. Я все-таки сумел вернуться на правильную дорожку, но это было непросто. Теперь надо подсказать ребятам, потому что лучше учиться на чужих ошибках. Это их дело — слушать или нет, в конце концов, я не Месси. Но уверен, что могу дать кое-что полезное.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.351851851851855% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUbd5Zch-Ts/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Only Good Vibes Around Me! Another trophy in my collection, Best Midfielder of the league! ?? #QP10</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Quincy Promes (@qpromes) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-23T09:04:52+00:00">Май 23 2017 в 2:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР? ПРИШЛО МОЕ ВРЕМЯ

— От кого ждете наибольшего прогресса в этом году?

43 гола забил за московский «Спартак» Квинси Промес, выступая в чемпионатах России. По этому показателю он занимает второе место среди легионеров красно-белых, уступая Веллитону, у которого 57 мячей.

— От Джикии. Думаю, он может стать действительно важным игроком для команды.

— Самедов так же сказал.

— Правда? Круто.

— Кто станет лучшим бомбардиром?

— Наверное, пришло мое время. Хотя и так немало забиваю. Играю вингера, приходил вообще полузащитником. Но я не против побороться. При этом, если предложат обменять все личные призы на один командный, без колебаний соглашусь. Комплимент уже одно то, что люди требуют от меня голов.

— Закончите фразу. «В следующем году я…».

— …хочу стать чемпионом, пройти далеко в Лиге чемпионов и, раз уж так просите, стать лучшим бомбардиром!

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

из Филлаха.