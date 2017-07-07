Илья Геркус: «Локомотив» всегда работает над усилением состава
Президент «железнодорожников» — о целях и задачах
фарм-клуба красно-зеленых и трансферной политике основной команды.
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В Москве 5 июля прошла презентация футбольного клуба «Казанка» — второй команды в системе столичного «Локомотива». Коллектив, укомплектованный в основном выпускниками академии «железнодорожников» и игроками молодежного состава клуба, в новом сезоне будет выступать в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). В ходе торжественного мероприятия «Известиям» удалось пообщаться с президентом «Локомотива» Ильей Геркусом, который рассказал о главных целях и задачах «Казанки», подписании контракта с Дмитрием Сычевым и селекционной деятельности основной команды
— Какую главную цель преследовал «Локомотив», создавая
— Прежде всего, мы хотим воспитывать собственных футболистов, выпускников нашей академии. В «Казанке» молодые игроки будут получать необходимый опыт, навыки, совершенствовать свое мастерство, прогрессировать. Перед «Локомотивом» ставится ряд стратегических задач и важнейшей из них является воспитание своих молодых футболистов. На это будет делаться ставка.
— Как скоро, на ваш взгляд, это может произойти?
— Уже в предстоящем сезоне. В «Казанке» собраны отличные молодые футболисты, очень талантливые ребята. Для меня не станет неожиданностью, если
— Какие задачи стоят перед «Казанкой» на сезон в ПФЛ?
— Основная цель — повышение в классе. Футболисты «Казанки» способны решить эту задачу и выйти в ФНЛ (Футбольная национальная лига — «Известия») уже по итогам дебютного сезона в ПФЛ.
— Как пришла идея подписать контракт с Дмитрием Сычевым, который стал капитаном «Казанки»?
— Сычев — легендарный игрок не только для «Локомотива», но и для всего российского футбола. Очень здорово, что такой опытный профессионал будет играть в одной команде с нашими молодыми футболистами, передавать им свои знания и помогать нашему
— На какой срок рассчитан контракт Сычева с «Казанкой» и как быстро он согласился на ваше предложение?
— Пока договор заключен на один год, а там посмотрим. Дмитрий даже не просил времени на раздумья, согласился сразу.
— Стоит ли ждать приобретений от основной команды «Локомотива» в текущем межсезонье?
— Мы всегда работаем в направлении усиления состава, рассматриваем различные варианты. Но говорить
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