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7 июля 2017, 8:53 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Тульский «Арсенал» нацелился на Тошича

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Как стало известно «СЭ», тульский «Арсенал» проявляет предметный интерес к 30-летнему полузащитнику Зорану Тошичу.

Как стало известно СЭ тульский Арсенал проявляет предметный интерес к 30-летнему полузащитнику <span class=error>Зорану</span> <span class=error>Тошичу</span>. Увеличить
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Новый наставник «оружейников» Миодраг Божович хотел бы видеть серба в составе своей команды.

На днях Тошич покинул ЦСКА, не продлив контракт с московским клубом. Ранее сообщалось о том, что у игрока есть варианты в Турции и ОАЭ.

Напомним, что 30-летний Тошич выступал за армейцев с 2010 года. В составе красно-синих хавбек провел 241 матч и забил 47 голов. За это время он трижды выиграл чемпионат России, а также по два раза завоевал Кубок и Суперкубок страны.

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