Тульский «Арсенал» нацелился на Тошича
Как стало известно «СЭ», тульский «Арсенал» проявляет предметный интерес к 30-летнему полузащитнику Зорану Тошичу.
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Видимо, что-то случилось...
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Новый наставник «оружейников» Миодраг Божович хотел бы видеть серба в составе своей команды.
На днях Тошич покинул ЦСКА, не продлив контракт с московским клубом. Ранее сообщалось о том, что у игрока есть варианты в Турции и ОАЭ.
Напомним, что 30-летний Тошич выступал за армейцев с 2010 года. В составе
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