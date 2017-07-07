Тульский «Арсенал» нацелился на Тошича

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Новый наставник «оружейников» Миодраг Божович хотел бы видеть серба в составе своей команды.

На днях Тошич покинул ЦСКА, не продлив контракт с московским клубом. Ранее сообщалось о том, что у игрока есть варианты в Турции и ОАЭ.