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6 июля 2017, 23:49 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Источник: Лодыгин сообщил ПАОК, в каком случае согласится уйти из «Зенита»

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин несколько дней назад провёл разговор с представителями ПАОК и выразил готовность перейти в греческий клуб, если на него не будут рассчитывать сине-бело-голубые.

Вратарь Зенита Юрий Лодыгин несколько дней назад провёл разговор с представителями <span class=error>ПАОК</span> и выразил готовность перейти в греческий клуб если на него не будут рассчитывать <nobr>сине-бело-голубые.</nobr> Увеличить
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«Сначала мне хотелось бы выяснить, видят ли меня в “Зените” в качестве первого номера команды. Если это не так, то я бы хотел перейти в ваш клуб», — приводит Metrosport слова Лодыгина, адресованные представителям ПАОК.

Ранее спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания допустил, что Лодыгин может перейти в ПАОК, но позже отметил, что на данный момент Юрий является первым номером команды.

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