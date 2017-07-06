Источник: Лодыгин сообщил ПАОК, в каком случае согласится уйти из «Зенита»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сначала мне хотелось бы выяснить, видят ли меня в “Зените” в качестве первого номера команды. Если это не так, то я бы хотел перейти в ваш клуб», — приводит Metrosport слова Лодыгина, адресованные представителям ПАОК.



Ранее спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания допустил, что Лодыгин может перейти в ПАОК, но позже отметил, что на данный момент Юрий является первым номером команды.