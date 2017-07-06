В Италии сообщили, что Манчини по-прежнему хочет видеть Маноласа в «Зените»

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Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на Sky Sport, главный тренер «Зенита» Роберто Манчини пытается возобновить переговоры с 26-летним греческим футболистом.

Напомним, что трансфер был согласован клубами, но Манолас 28 июня не прибыл за запланированный медосмотр, и «Зенит» отозвал своё предложение.

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко, говоря о несостоявшемся переходе Маноласа, на днях заявил: «Мы готовы идти на компромиссы, но это точно не должно быть шантажом».