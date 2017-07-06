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САРСАНИЯ: МОЖЕМ ПОМЕНЯТЬ НА МОЛЛО И ЧУТЬ ДОПЛАТИТЬ

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания категорически опроверг возможность обмена.

— Не подтверждаю информацию о готовящемся обмене Кокорина на Смолова, — заявил он.

— Но Смолов вам интересен?

— Интересны многие форварды, которые забивают. Прочитал слова о том, что защитник Настасич где-то сказал, что «Зенит» проявлял интерес. Но это не так, мы не делали предложения.

— «Краснодар» хотел бы обмена Смолова на Кокорина?

— Варианта обмена Смолова на Кокорина у нас нет. Мы не обсуждаем это.

— А если на Молло Смолова поменять?

— Можем поменять и чуть доплатить. Если «Краснодар» готов. А Кокорина не отдаем.

— Какова ситуация с трансфером аргентинца Дриусси?

— Пока все так же, как и было. Сделки нет.

КОКОРИН ИНТЕРЕСЕН «БЫКАМ»

Комментариев со стороны «Краснодара» вчера, впрочем, как и ранее, не последовало, поэтому исходим из данных наших источников. Так вот, «быки» готовы к обмену Смолова (контракт форварда завершается в середине 2019-го) на Кокорина с доплатой. В том случае, если «Зенит» примет решение о покупке Федора, то цена может быть снижена с 30 миллионов евро (такая сумма отступных прописана в контракте игрока) до 15−16 миллионов евро. К слову, сам Смолов прилетел в расположение «быков» в Австрии 4 июля и проводит интенсивные двухразовые тренировки.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Почему «Зенит» не готов к обмену? Причин несколько. Во-первых, клуб усилил так называемые русские позиции, укрепившись Кузяевым, Терентьевым, Полозом и Ерохиным. В матче с «Аустрией» во втором тайме на поле вышло семь россиян, а при определенных обстоятельствах, выпусти Манчини вместо Жулиану Кокорина или Дзюбу, их могло быть восемь. Необходимость покупки Смолова с точки зрения лимита остро не стоит.

Во-вторых, судя по косвенным признакам, в «Зените» не считают Смолова игроком более высокого уровня, чем аргентинец Дриусси. С 21-летним форвардом «Ривер Плейт» достигнута договоренность, сине-бело-голубые договорились и с клубом.

В контракте игрока прописаны отступные — 15 миллионов евро. Однако он будет стоить дороже — по некоторым данным, 25% из-за правил трансферного рынка Аргентины предстоит отдать федерации ассоциации игроков.

Некоторая пауза с официальным объявлением вызвана историей, в которой упоминается фамилия футболиста. Ряд игроков «Ривера» попались на допинге (по информации аргентинских СМИ, использовали запрещенный мочегонный препарат), однако по Дриусси данные противоречивые. Как только «Зенит» удостоверится, что форвард чист, трансфер будет совершен. По некоторым данным, игрок уже прошел медкомиссию в Риме.

К слову, уже около года фамилия аргентинца фигурировала в шорт-листе «Спартака», но «Зенит» сработал быстрее.

В распоряжении Манчини вскоре окажутся Дзюба, Кокорин, Полоз и Дриусси. Трое россиян и один иностранец. Нужен ли пятый — пусть он даже лучший бомбардир и россиянин?

Впрочем, как уже сообщал «СЭ», у Смолова есть еще несколько путей — «Спартак», в который, впрочем, его вряд ли продадут дешевле 30 миллионов евро, зарубежный клуб (но будет ли соответствовать предложение амбициям и статусу дважды лучшего игрока и дважды лучшего бомбардира чемпионата России?), Китай. И конечно, «Краснодар», которому, чем дольше затянется эта мыльная опера, тем сложнее будет найти замену — судя по всему, уже по ходу чемпионата.