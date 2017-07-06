«Уфа» отдала Пуцко в аренду «СКА-Хабаровск» и рассталась с Филиным
Защитник «Уфы» Александр Пуцко на правах аренды перешёл в стан дебютанта российской
Премьер-Лиги «СКА-Хабаровск».
В прошедшем сезоне в составе «Уфы» 24-летний Пуцко сыграл пять матчей в РФПЛ, а также два в Кубке России. В «Уфу» защитник перебрался в феврале 2017 года из «Спартака».
«Уфа» на своём официальном сайте также объявила о расторжении контракта с 21-летним защитником Александром Филиным.
В прошедшем сезоне Филин принял участие в 18 матчах молодёжного первенства команд РФПЛ и забил один гол.
В «Уфу» воспитанник донецкого «Шахтёра» перешёл зимой 2015 года.
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