«Арсенал» (Тула) разгромил словенский «Доб» в товарищеском матче на сборе в Австрии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча в австрийском Лиенце завершилась со счетом 4:0 в пользу «Арсенала», в составе которого отличились Игорь Горбатенко, Игорь Шевченко, Артем Мингазов и Никита Мельников.

Следующий матч в рамках подготовки к новому сезону «Арсенал» проведет 10 июля с московским «Динамо» на тренировочной базе в Новогорске.