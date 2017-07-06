«Арсенал» (Тула) разгромил словенский «Доб» в товарищеском матче на сборе в Австрии
МОСКВА, 6 июл —
Р-Спорт. Футболисты тульского «Арсенала» одержали крупную победу над представителем второго дивизиона чемпионата Словении «Доб» в товарищеском матче на сборе в Австрии.
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Встреча в австрийском Лиенце завершилась со счетом 4:0 в пользу «Арсенала», в составе которого отличились Игорь Горбатенко, Игорь Шевченко, Артем Мингазов и Никита Мельников.
Следующий матч в рамках подготовки к новому сезону «Арсенал» проведет 10 июля с московским «Динамо» на тренировочной базе в Новогорске.
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