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6 июля 2017, 22:01 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Дубль Классона принёс «Краснодару» победу над «Марибором»

«Краснодар» в контрольном матче одержал победу над «Марибором». Встреча прошла в Мариборе на стадионе «Людски врт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу российского клуба.

Краснодар в контрольном матче одержал победу над <span class=error>Марибором</span>. Увеличить
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Дубль в составе «быков» оформил полузащитник Виктор Классон. На 9-й минуте ему ассистировал Ренат Янбаев, а на 51-й — Николай Комличенко.

Следующий контрольный матч «Краснодар» проведёт 8 июля — спарринг-партнёром команды Игоря Шалимова выступит чешская «Славия». Завершится же второй сбор «быков» в Австрии 9 июля встречей с московским ЦСКА.

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