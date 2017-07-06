Дубль Классона принёс «Краснодару» победу над «Марибором»
«Краснодар» в контрольном матче одержал победу над «Марибором». Встреча прошла в Мариборе на стадионе «Людски врт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу российского клуба.
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Дубль в составе «быков» оформил полузащитник Виктор Классон. На 9-й минуте ему ассистировал Ренат Янбаев, а на 51-й — Николай Комличенко.
Следующий контрольный матч «Краснодар» проведёт 8 июля —
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