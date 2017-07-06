Мутко анонсировал ужесточение лимита на легионеров

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«В сентябре примем решение и после чемпионата мира запустим реформы, которые будут длиться восемь лет. В заявке будет 25 человек, легионеров точно будет меньше 10», — сказал Мутко.

Он выразил уверенность в необходимости лимита для развития отечественных футболистов. Чиновник привел в пример Германию, которой удалось в короткие сроки вырастить поколение молодых игроков, которые значительно улучшили позиции национальной команды на международной арене. «Если вы сейчас возьмете 18-летнего мальчика, то он завтра не станет мастером. В Германии сделали лимит, три года его подержали, потом изменили», — отметил глава РФС.