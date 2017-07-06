Сделано в РФПЛ. 10 самых дорогих российских игроков

Год назад после провала сборной страны на Евро-2016 мы опубликовали рейтинг самых дорогих российских игроков, по данным авторитетного сайта Transfermarkt. Эксперты футбольного рынка оценивали десятку главных наших звёзд максимум в € 7−16 млн. Этим летом национальная команда неудачно выступила на домашнем Кубке конфедераций. Посмотрим, как теперь выглядит рейтинг российских игроков.

Вот свежая десятка — на июль 2017 года:

7−10. Дмитрий Полоз, € 7 млн

Успешный сезон в «Ростове», подаривший уроженцу Ставрополя выступление в Лиге чемпионов и Лиге Европы, помог Полозу войти в десятку самых ценных российских игроков. Правда, в «Зенит» Дмитрий перешёл на правах свободного агента благодаря особому пункту в контракте. Петербургский клуб таким образом сэкономил € 7 млн. Из ровесников Полоза, по версии Transfermarkt, столько же стоят, в частности, форварды Люк Де Йонг (ПСВ), Тикиньо Соарес («Порту») и Том Инс («Хаддерсфилд»).

7−10. Денис Глушаков, € 7 млн

Пожалуй, лучший год в карьере и победа со «Спартаком» в чемпионате России увеличили стоимость полузащитника красно-белых. Для немолодого игрока, Глушаков не такой уж и дешёвый. Правда, выступление на Кубке конфедераций получилось у спартаковца заметно хуже, чем в этом сезоне РФПЛ. По ориентировочной цене на равных с Глушаковым идут, к примеру, Эран Захави («Гуанчжоу Фули»), Лукас Лейва («Ливерпуль») и Марк Ноубл («Вест Хэм»), которым тоже в районе тридцати.

7−10. Игорь Смольников, € 7 млн

Правый защитник «Зенита» провёл не очень удачный сезон, так что логично, что стоимость Смольникова чуть-чуть снизилась. Тем не менее Игорь остаётся одним из самых дорогих российских игроков обороны. Если травмы не будут беспокоить 28-летнего зенитовца, он должен вернуть свою прежнюю форму. Что касается сравнений с ровесниками-иностранцами, то в такую же сумму сейчас оцениваются Свен Бендер («Боруссия» Д), Джонни Эванс («Вест Бромвич») и Кара Мбоджи («Андерлехт»).

7−10. Павел Мамаев, € 7 млн

У лучшего российского распасовщика сезона-2015/16 минувший год тоже вышел скомканным из-за травм. В результате 28-летний Мамаев пропустил Кубок конфедераций, на который, впрочем, мог бы не попасть, даже будучи в оптимальном состоянии. Сегодня Павла оценивают на 3 млн дешевле, нежели год назад. Его ставят на один уровень с такими людьми, как мексиканец Марко Фабиан («Айнтрахт»), кореец Ки Сун Юн («Суонси») и англичанин Джейк Ливермор («Вест Бромвич»).

6. Артём Дзюба, € 9 млн

Ориентировочная стоимость Дзюбы своего пика достигла перед Евро-2016, после того как нападающий выдал отличный сезон в связке с Халком — € 10 млн. По окончании бесславного турнира центрфорвард стоил уже € 8 млн, а к июлю 2017-го поднялся до средней от этих двух цифры — 9 млн. Наверное, прогресс можно объяснить тем, что в минувшем чемпионате России он был даже чуть эффективнее, чем годом ранее (168 минут на гол против 171 минуты), да и за сборную не сыграл. Альтернатива Дзюбе на рынке по возрасту и цене — Лоик Реми из «Челси», Шейн Лонг из «Саутгемптона» и Умар Ниасс из «Эвертона».

5. Олег Шатов, € 10 млн

Спад стоимости Шатова легко объясним, ведь Мирча Луческу не слишком доверял полузащитнику в «Зените», а Станислав Черчесов отказал 26-летнему игроку в участии на Кубке конфедераций. Однако Шатов всё равно в пятёрке самых ценных россиян. Всем известно, каков потенциал Олега, а сам он должен теперь завоевать доверие Роберто Манчини. Из ровесников зенитовца за те же деньги можно найти на рынке, например, Владимира Дариду («Герта»), Даниэля Васса («Сельта») и Йорди Класи («Саутгемптон»).

3−4. Фёдор Смолов, € 12 млн

Лучший бомбардир РФПЛ на протяжении двух последних лет не скрывает, что мечтает о Европе. Мы слышим о желании «Краснодара» получить € 30 млн за 27-летнего нападающего, но аналитики рынка оценивают Смолова всего в € 12 млн. Впрочем, его цена заметно выросла за год, несмотря на то что на Кубке конфедераций он мог бы сыграть поярче. Одинаковая со Смоловым сумма указана у мексиканца Рауля Хименеса из «Бенфики», Виллиана Жозе из «Реал Сосьедада» и Лукаша Теодорчика из «Андерлехта».

3−4. Игорь Акинфеев, € 12 млн

За голкипера сборной России, как и за Шатова, эксперты трансферных дел дают ныне на € 2 млн меньше, чем в прошлом июле. Если в РФПЛ Акинфеев продолжает держать высокий уровень, то на Кубке конфедераций он не обошёлся без результативных ошибок. Вряд ли 31-летний Акинфеев на данном этапе карьеры захотел бы поменять ЦСКА на какой-то другой клуб, однако это не мешает сравнить его с конкурентами из Европы. Из вратарей его возраста примерно так же оцениваются Джо Харт («Манчестер Сити»), Каспер Шмейхель («Лестер») и Фернандо Муслера («Галатасарай»).

2. Алан Дзагоев, € 13 млн

Лидер прошлогоднего рейтинга Дзагоев потерял € 3 млн, даже несмотря на то что не выступал из-за травмы за сборную России. Хотя с 27-летним «армейцем» наша национальная команда имела бы, конечно, побольше шансов на выход из группы. Дзагоеву, как и находящемуся в аналогичной ситуации Мамаеву, нужно избавляться от болячек и возвращать лучшие кондиции к домашнему ЧМ-2018. Сейчас Алана оценивают, как мексиканца Эктора Эрреру («Порту»), Синдзи Кагаву («Боруссия» Д) и Матиаса Весино Фалеро («Фиорентина»).

1. Марио Фернандес, € 16 млн

Натурализованный бразилец Фернандес получил паспорт РФ и автоматически превратился в самого дорогого игрока России. Прямо скажем, не лучшая характеристика для российского футбола. С точки зрения экспертов Transfermarkt, ЦСКА выручил бы сегодня € 16 млн за 26-летнего правого защитника. На рынке Фернандес находится в одном ряду с соотечественником из «Реала» Данило, новичком дортмундской «Боруссии» Омером Топраком и Марио Гаспаром из «Вильярреала».