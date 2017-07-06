Вызываю себя. Почему «Краснодар» — хороший вариант для Кокорина
Александру Кокорина нужен не трансфер — ему нужна принудительная возможность проверить себя.
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Видимо, что-то случилось...
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Сразу необходимо сказать о главном: просто так «Зенит» Александра Кокорина не отпустит. В клубе на него рассчитывают, как бы странно это ни звучало, в него
И всё же я бы хотел, чтобы он оказался в «Краснодаре».
Когда
Гораздо точнее говорить не о перевоспитании, а о вызове. Один из лучших спортивных людей мира, хоккейный тренер и исполнительный директор футбольного «Саутгемптона» Ральф Крюгер говорил: «Уверен, что каждые десять лет нужно искать для себя новые вызовы в жизни». Крюгер говорил про жизнь в целом, внутри спортивной карьеры это должно происходить чаще. Именно поэтому в поисках вызова Крюгер переключился с хоккея на футбол, именно поэтому слово «вызов» — самое популярное в первых интервью больших игроков после трансфера. Людьми движут вызовы, а в спорте они обязаны быть решающей частью менталитета, чтобы ты развивался, и делал это правильно.
В российском футболе с вызовами на персональном уровне проблема. Здесь виноваты не только сами игроки — наш окружающий футбольный мир естественно и искусственно делает так, чтобы это не особо их заботило. Любой пример удачного поиска вызова в футболе удивляет нас — Кокорин может частью обмена на игрока, который сделал это максимально неожиданно. Фёдор Смолов не переставал набивать татуировки, менять причёску и вызывающе одеваться — как и Марио Балотелли, он не изменился. Но сумел найти вызовы.
Александр Кокорин для меня — главный пример того, как перманентное отсутствие вызова засыпает карьеру песком. Переходы в другие команды для него — не больше чем смена квартиры для жилья. «Анжи»? Давайте в «Анжи». Надо вернуться в «Динамо»? Ну ладно, вернусь в «Динамо». «Зенит»? «Зенит» так «Зенит». Валерий Лобановский про таких ребят говорил, что они эксплуатируют свой талант, и самое обидное, что у Кокорина таланта было достаточно, чтобы не просто на нём плыть всю карьеру, а развивать его.
Переход в «Краснодар» неизбежно поставит Кокорина перед вызовом.
Антон Михашенок
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