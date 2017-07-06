Сразу необходимо сказать о главном: просто так «Зенит» Александра Кокорина не отпустит. В клубе на него рассчитывают, как бы странно это ни звучало, в него по-прежнему верят. Даже возможность получить Фёдора Смолова — не слишком весомый аргумент легко расставаться с Кокориным для «Зенита».

И всё же я бы хотел, чтобы он оказался в «Краснодаре».

Когда какой-то игрок с репутацией странного цвета переходит в клуб с отличным имиджем или к тренеру, который умеет работать с трудными характерами, обычно говорят: едет на перевоспитание. Мне всегда казалось странным это выражение. Какое перевоспитание может быть у достаточно взрослого человека? Тем более речь идёт не о простых людях, а об игроках — это определённый склад характера, который уже не сдвигается с места. Лучший пример — Марио Балотелли, который переехал в тихую Ниццу к кроткому тренеру Люсьену Фавру. Стал ли он другим? Три красные карточки за сезон говорят о том, что ответ, как и в случае с предыдущими четырьмя сотнями заявлений Балотелли о том, что он вырос и изменился, прежний. Нет, другим он не стал.

Гораздо точнее говорить не о перевоспитании, а о вызове. Один из лучших спортивных людей мира, хоккейный тренер и исполнительный директор футбольного «Саутгемптона» Ральф Крюгер говорил: «Уверен, что каждые десять лет нужно искать для себя новые вызовы в жизни». Крюгер говорил про жизнь в целом, внутри спортивной карьеры это должно происходить чаще. Именно поэтому в поисках вызова Крюгер переключился с хоккея на футбол, именно поэтому слово «вызов» — самое популярное в первых интервью больших игроков после трансфера. Людьми движут вызовы, а в спорте они обязаны быть решающей частью менталитета, чтобы ты развивался, и делал это правильно.

В российском футболе с вызовами на персональном уровне проблема. Здесь виноваты не только сами игроки — наш окружающий футбольный мир естественно и искусственно делает так, чтобы это не особо их заботило. Любой пример удачного поиска вызова в футболе удивляет нас — Кокорин может частью обмена на игрока, который сделал это максимально неожиданно. Фёдор Смолов не переставал набивать татуировки, менять причёску и вызывающе одеваться — как и Марио Балотелли, он не изменился. Но сумел найти вызовы.

Александр Кокорин для меня — главный пример того, как перманентное отсутствие вызова засыпает карьеру песком. Переходы в другие команды для него — не больше чем смена квартиры для жилья. «Анжи»? Давайте в «Анжи». Надо вернуться в «Динамо»? Ну ладно, вернусь в «Динамо». «Зенит»? «Зенит» так «Зенит». Валерий Лобановский про таких ребят говорил, что они эксплуатируют свой талант, и самое обидное, что у Кокорина таланта было достаточно, чтобы не просто на нём плыть всю карьеру, а развивать его.

Переход в «Краснодар» неизбежно поставит Кокорина перед вызовом. Во-первых, потому что это будет переход из самого благополучного клуба в самый прогрессивный. Во-вторых, потому что Кокорин действительно имеет талант, а у Сергея Галицкого в клубе есть всё, чтобы его развивать. Трансфер в «Краснодар» станет для Кокорина главным детектором в карьере — в этом клубе не слишком терпят людей без большой страсти к футболу, и вызов, который может появиться перед нападающим, особый. Это должен быть вызов самому себе.

Антон Михашенок