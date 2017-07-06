Бюро исполкома РФС в пятницу утвердит арбитров матчей РФПЛ на сезон-2017/18

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«Вчера закончился сбор, сегодня было заседание судейского комитета, а завтра они нам все представят. Завтра на бюро исполкома списки будут утверждены», — сказал Мутко.